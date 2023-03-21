獨／燒夫空姐差點出獄！前公婆曝社會局發警報　家中滅火陣仗曝

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市豐原區李姓前空姐燒死丈夫案，原李女因家暴前婆婆傷害罪服刑期滿，預計今日出獄，不過台中女監確定李女因另案續押，無法出獄。死者楊男媽媽聽聞李女無法出獄很驚訝，但也鬆了一口氣，楊母透露先前社會局還曾寄信提醒，李女可能會出獄，要他們留意住家安全，現在家中也增設4支監視器、2支滅火器，就是怕李女來找麻煩。

▲台中前空姐燒夫案，原本傳出李女因傷害罪入獄後將出獄，死者楊男家屬證實收到社會局來信提醒。（圖／記者白珈陽攝、ETtoday資料照）



楊母表示，李女無法出獄是正確的，她們也鬆了一口氣，家裡被李女搞亂了生活，事發後左鄰右舍都認識自己。談及李女，楊母直指他「氣焰很高」，個性很兇，因傷害入獄8個月以來都沒有道歉認錯，出庭時也都沒有道歉，不可能會原諒李女。

▲▼死者楊男父母表示，家中安裝了監視器、滅火器等等，就是害怕李女又來找麻煩。（圖／記者白珈陽攝）



楊母感嘆表示，現在就連鄰居也很怕李女，擔心李女會來找麻煩，因此而波及到鄰居，小兒子因為沒有同住，也一直很擔心此事，在家裡頭安裝了4個監視器，時時掌握家中內外狀況，家裡也買了幾支滅火器，安裝警報器，防範李女又來鬧事。

至於會不會擔心李女來找麻煩？楊爸認為，李女如果聰明就不會這麼做，現在是因為傷害罪入獄，但是還有一個殺人罪在後頭，也還沒定讞，如果節外生枝，可能得不償失，要找麻煩，可能也會在殺人罪服完刑後來。