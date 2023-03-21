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流感再增2死！住院併發細菌感染「治療10多天亡」　注意3大危險徵兆

▲▼疾管署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情周報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日公布國內新增2起流感併發重症個案，另有2起流感死亡個案，死亡個案為50多歲男性及80多歲女性，均未接種本季流感疫苗，具糖尿病及神經肌肉疾病等慢性病史，住院期間都併發細菌感染，治療10多天因呼吸衰竭等因素於3月中旬不幸病逝。

疾病管制署今(21)日表示，上周門急診類流感就診人次47,009人次，近期趨勢持平，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動。

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本流感季自去(2022)年10月1日起截至今(2023)年3月20日流感併發重症病例累計64例(52例A型H3N2、6例A型H1N1、2例A未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占39%)，92%未接種本季流感疫苗，77%具慢性病史；其中死亡13例(11例H3N2、1例H1N1、1例B型)，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳3/21疫情周報說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明流感通報。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，上周新增2例流感併發重症病例(1例為A型H3N2，1例為A未分型)，均為60多歲男性，具慢性肺病等病史，均未接種本季流感疫苗，發病日介於今年3月14日至3月19日；另新增2例死亡，年齡為50多歲及80多歲，均未接種本季流感疫苗，具糖尿病及神經肌肉疾病等慢性病史，因呼吸衰竭等因素於3月中旬不幸病逝。

疾管署防疫醫師林詠青表示，50多歲男性在2月下旬發燒頭痛，5天後出現呼吸急促等危險徵兆，急診就醫有低血氧、雙側肺炎，住院出現續發性細菌感染，因為併發症治療無效過世，從住院治療約11天。另80幾歲女性，2月下旬咳嗽喘，就醫住院，住院期間也併發細菌感染，細菌性肺炎，呼吸衰竭，經過12天治療效果不佳過世。

林詠青提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾勿輕忽流感威脅，務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

疾管署亦提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

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