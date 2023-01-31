49天就能改變人生！每天「睡前書寫15分鐘」化夢想為現實

▲每天睡前花15分鐘書寫，只要49天就能改變人生。（示意圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

新的一年大家總是充滿希望設定許多新目標，但到年底檢視時發現自己根本沒完成，你希望今年自己更有行動力，將訂的目標都實現嗎？在《7週圓夢筆記》一書中提到，只要你每天書寫15分鐘，連續執行49天，就能變成自己期望的樣子，也都能成長為更積極嘗試新事物的人。

作者橫川裕之說明，這是書、是日記，更是你願望實現過程的見證，每天把腦子裡的想法化為文字，你的夢想就會成為現實，只要書寫，就能為人生帶來戲劇性的變化，而這是一本未完成之書，會呈現什麼樣貌，取決於你每天寫下的內容，當你寫完，這本書才算大功告成，夢想也已化為現實。

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最適合書寫這本圓夢筆記的時間是每天就寢前，就寢前書寫，回顧當天所發生的事情，幫助你帶著輕鬆的心情入睡，睡著的時候大腦並不會休息，會自動重播白天的活動，並在隔天凌晨喚醒我們，請每天寫下三件當天發生的好事，將發生的好事記錄下來，會讓大腦產生「今天一整天都非常棒」的認知，然後在睡眠中重播這些好事，使我們隔天神清氣爽地醒來。

書寫這本筆記時，需要遵守三個規則

一、直接寫在書上

有些人對於在書上寫字心存抗拒，希望各位換個角度想，告訴自己這本書是尚未完成的。那麼，完成後是怎樣的內容呢？各位將每天的功課寫完之後，才是本書真正該有的樣貌。雖然每天的功課都一樣，不過每個人的經驗都是獨一無二，寫出來的答案不可能和其他人一樣，因此，49天之後，這本書將會成為世界上獨一無二的存在，而且是只有你寫得出來的。

二、每次只寫一天

千萬不要因為中途忘記而一次寫完好幾天的分量，這不是暑假作業，累積好幾天一次趕完是沒有任何意義的，本書的意義在於「每天不間斷地書寫」，例如每天跑兩公里、連續跑一星期，和每星期跑兩次、一次跑七公里，總距離雖然相同，但哪種跑法能增強體力呢？答案是每天跑兩公里，對吧？各位可以自行決定每天要花多少時間在這本書上，剛開始不妨先設定15分鐘。15分鐘是一天（1440分鐘）的大約1％，只要改變度過這1％時間的方法，你的人生就會開始改變。

三、以肯定句書寫

回答問題的時候使用肯定句，和他人溝通時，如果不用肯定句，很難讓對方清楚得知我們的意思，更會看起來沒自信。如果有人說「我應該會連續寫49天」，你覺得他是認真的嗎？會覺得這個人只是想想而已，但不打算這麼做，或是沒有自信吧，怎麼做才會有自信呢？有自信的人不會使用「應該」，所以我們要先假裝自己可以做到，至於會或不會，都是之後的問題，請先堅定地說出「我會！」，只要每天書寫時使用肯定句，就會逐漸接受自己是很有把握的人。

▼《7週圓夢筆記》。（圖／圓神出版提供）