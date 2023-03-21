　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

能爬樓梯了！傘兵秦良丰復健5年「一次走73m」　父感動：突破極限

記者劉人豪／綜合報導

陸軍航特部下士秦良丰於2018年漢光演習執行反空機降跳傘操演，因主、副傘未全開，從約1300呎高空墜地，原本被醫院判定可能終身癱瘓，不過他積極復健，事故5年後已可在人攙扶下爬樓梯，秦爸興奮的說，「秦良丰走了73公尺的歷史紀錄」。秦爸向《ETtoday新聞雲》表示，秦良丰目前沒人扶助下，可以行走約7到10公尺，復健狀況持續進步。

▲▼ 秦良丰。（圖／翻攝自Facebook／秦天人）

▲秦良丰已可以爬樓梯。（圖／翻攝自Facebook／秦天人）

▲▼ 秦良丰。（圖／翻攝自Facebook／秦天人）

▲▼秦良丰目前沒人扶助下，可以行走約7到10公尺。（圖／翻攝自Facebook／秦天人）

▲▼ 秦良丰。（圖／翻攝自Facebook／秦天人）

秦良丰的父親昨(20日)在臉書分享影片，內容為秦良丰在佛陀紀念館爬樓梯的影片，並發文「良丰～你今天又突破了你的極限，我沒有扶助你多少，只是盡量不讓你的平衡跑掉，卻很明顯的可以感受到從你的手臂傳遞給了我，讓我知道了你的上下樓梯又更有力了。」

傘兵跳傘墜地影片曝光。（圖／民眾提供）

▲秦良丰跳傘時墜地。（圖／民眾提供）

秦爸說，「我們並沒有幫助你很多，只是在旁邊稍稍的扶著你，預防你的平衡中心偏掉而跌倒，而你卻走了73公尺的歷史紀錄，原本是要帶你去恆春測試你的體力，上了車卻臨時改變去佛陀紀念館。或許是！上天的安排加上你的堅持努力，雖然你的中心軀幹力量，離目標還有仍然還有一大段的距離，雖然張力的問題還一直無法克服，讓你目前還是不能自理，但只要你不放棄，爸爸和媽媽一定會陪你一起堅持奮鬥的。」

▲▼傘兵秦良丰。（圖／軍聞社提供）

▲秦良丰出院後，回家繼續復健。（圖／軍聞社提供，資料照）

秦爸告訴《ETtoday新聞雲》，秦良丰若在完全沒有人的扶助，或是沒有任何扶助器材的情況下，完全都是一個人走，可以大約行走7到10公尺左右，並表示走樓梯這個部分還是需要有人在旁幫助，只是現在給與他的幫助力量越來越小，也很感謝大家一直有在關心秦良丰。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／地震晃完出現「2m深天坑」！　阿姨驚：好險沒掉進去
LIVE／村上宗隆復活！再見安打日挺進冠軍賽　大谷翔平明擬登
快訊／日本冠軍戰對決美國　先發投手出爐
抓到了！爆乳妹騙賣BLACKPINK票海削40萬　真實身分曝
獨／唐吉訶德插旗台中！　開幕時間地點曝光
經典賽首次美日爭冠！　2大強權「對戰成績」曝
村上宗隆「起死回生敲再見安打」　被潑水笑：有點冷！
發錢了！蔣萬安兌現政見　每年最高補5.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

買BLACKPINK門票「面交找嘸人」　幸運！好心人原價讓票她嗨翻

321消除種族歧視日　移民署推創新行動方案徵新住民創意

女子被毆不爽！持刀刺死男友　更審輕判11年

尖刀抵櫃姐腰部逼超商提款！　高雄毒蟲3天犯2搶案下場曝

雲林600警威力掃蕩槍毒　破獲各類犯罪197案...逮33通緝犯

她酒醒驚見下身赤裸！色藥商撿屍辣妹　120萬和解換緩刑

爆乳妹騙賣BP票海削40萬！真實身分曝　「地表最強奶媽」也挨詐

能爬樓梯了！傘兵秦良丰復健5年「一次走73m」　父感動：突破極限

控人夫同事載她滑進摩鐵2次　人妻2原因被離婚還要賠10萬

狙殺天道盟老大還被抝安家費330萬！槍手判刑17年10月定讞

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

買BLACKPINK門票「面交找嘸人」　幸運！好心人原價讓票她嗨翻

321消除種族歧視日　移民署推創新行動方案徵新住民創意

女子被毆不爽！持刀刺死男友　更審輕判11年

尖刀抵櫃姐腰部逼超商提款！　高雄毒蟲3天犯2搶案下場曝

雲林600警威力掃蕩槍毒　破獲各類犯罪197案...逮33通緝犯

她酒醒驚見下身赤裸！色藥商撿屍辣妹　120萬和解換緩刑

爆乳妹騙賣BP票海削40萬！真實身分曝　「地表最強奶媽」也挨詐

能爬樓梯了！傘兵秦良丰復健5年「一次走73m」　父感動：突破極限

控人夫同事載她滑進摩鐵2次　人妻2原因被離婚還要賠10萬

狙殺天道盟老大還被抝安家費330萬！槍手判刑17年10月定讞

說・流行／一根羽毛驚艷奧斯卡派對　Ann Demeulemeester進入新性感境界

登記參選立委初選　許淑華：沒離開松信選區、會讓服務升格

快訊／地震一晃完…彰化出現「2m深天坑」！阿姨驚：好險沒掉進去

台灣觀光工廠20年　暢遊南投嘉年華4／1登場！消費200可抽好禮

貿協「五金產業赴日拓銷團」9月登場　開放報名參團赴日本搶單

每4秒就有人買！超商變身「24小時甜點店」了　必吃夯品一次看

RUN新聞開趴囉！阿蘭、凡凡嗨唱華語金曲

麵食控被圈粉！新店碗公裝「大排麵」真材實料大骨熬湯濃厚入味

徐巧芯、費鴻泰恐互殺翻天？　國民黨考紀會：我們可主動介入

兩岸論述讓馬英九憂心　侯友宜：新北對城市外交、兩岸都緊密聯繫

社會熱門新聞

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

國防大學逼退學　愛滋生轉職遇車禍亡

不給加公會「就到北捷殺人」　手遊玩咖高雄落網

議長變蟑螂！　自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐

前空姐燒死丈夫今出獄！前夫家陷恐懼

貨櫃輪撞高雄港碼頭　引水人竟酒駕

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

1歲嬰「頭破腦出血」慘死　真相是狠母親手害命

北市社子2萬9302戶停電！台電說明了

律師洩密幫脫罪還教唆偽證　下場曝光

爆乳妹騙賣BP票海削40萬　地表最強奶媽也挨詐

更多熱門

相關新聞

1300呎墜下！「鋼鐵傘兵」秦良丰今30歲生日

1300呎墜下！「鋼鐵傘兵」秦良丰今30歲生日

2018年漢光演習因執行反空機降跳傘操演意外，從約1300呎高空墜地的陸軍航特部下士秦良丰，展現驚人生命力，從昏迷指數3撐了過來，感動國人。今（11日）是秦良丰30歲生日，其所屬的特三營特為他舉行生日會，航特部指揮官張台松中將、特指部指揮官邱之峯少將也到場祝賀；而原本被醫院判定終生癱瘓的秦，4年來努力復健，靠著過人毅力跟永不放棄精神，已可在人攙扶下走上台階。

鋼鐵傘兵秦良丰復健4年！可撐拐杖走了

鋼鐵傘兵秦良丰復健4年！可撐拐杖走了

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！　父淚喊：很不捨

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！　父淚喊：很不捨

傘兵秦良丰復健4年能翻身　父感動曝心情

傘兵秦良丰復健4年能翻身　父感動曝心情

傘兵秦良丰能翻身了！父見影片感動落淚

傘兵秦良丰能翻身了！父見影片感動落淚

關鍵字：

秦良丰

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男模跳樓輕生享年35歲

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面