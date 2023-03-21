能爬樓梯了！傘兵秦良丰復健5年「一次走73m」　父感動：突破極限

記者劉人豪／綜合報導

陸軍航特部下士秦良丰於2018年漢光演習執行反空機降跳傘操演，因主、副傘未全開，從約1300呎高空墜地，原本被醫院判定可能終身癱瘓，不過他積極復健，事故5年後已可在人攙扶下爬樓梯，秦爸興奮的說，「秦良丰走了73公尺的歷史紀錄」。秦爸向《ETtoday新聞雲》表示，秦良丰目前沒人扶助下，可以行走約7到10公尺，復健狀況持續進步。

▲秦良丰已可以爬樓梯。（圖／翻攝自Facebook／秦天人）

▲▼秦良丰目前沒人扶助下，可以行走約7到10公尺。（圖／翻攝自Facebook／秦天人）

秦良丰的父親昨(20日)在臉書分享影片，內容為秦良丰在佛陀紀念館爬樓梯的影片，並發文「良丰～你今天又突破了你的極限，我沒有扶助你多少，只是盡量不讓你的平衡跑掉，卻很明顯的可以感受到從你的手臂傳遞給了我，讓我知道了你的上下樓梯又更有力了。」

▲秦良丰跳傘時墜地。（圖／民眾提供）

秦爸說，「我們並沒有幫助你很多，只是在旁邊稍稍的扶著你，預防你的平衡中心偏掉而跌倒，而你卻走了73公尺的歷史紀錄，原本是要帶你去恆春測試你的體力，上了車卻臨時改變去佛陀紀念館。或許是！上天的安排加上你的堅持努力，雖然你的中心軀幹力量，離目標還有仍然還有一大段的距離，雖然張力的問題還一直無法克服，讓你目前還是不能自理，但只要你不放棄，爸爸和媽媽一定會陪你一起堅持奮鬥的。」

▲秦良丰出院後，回家繼續復健。（圖／軍聞社提供，資料照）



秦爸告訴《ETtoday新聞雲》，秦良丰若在完全沒有人的扶助，或是沒有任何扶助器材的情況下，完全都是一個人走，可以大約行走7到10公尺左右，並表示走樓梯這個部分還是需要有人在旁幫助，只是現在給與他的幫助力量越來越小，也很感謝大家一直有在關心秦良丰。