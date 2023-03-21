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社會 社會焦點 保障人權

8次雇吊車偷400萬工地鋼材...全當廢鐵賤賣　彰化毒男栽了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名42歲謝姓男子，有多次竊盜毒品前科，今年2月間連續8次利用深夜無人，雇用大型貨車、吊車，竊取建築工地的鋼板樁、H鋼材等工具，業者初步估計損失400萬元，卻被謝男賤賣數十萬元，北斗警方火速逮人，依竊盜罪等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲北斗囂張毒男雇吊車跟大貨車偷工地鋼樑賤賣。（圖／北斗警分局提供）

▲囂張毒男雇吊車跟大貨車偷工地鋼材賤賣。（圖／北斗警分局提供，以下同）

▲北斗囂張毒男雇吊車跟大貨車偷工地鋼樑賤賣。（圖／北斗警分局提供）

北斗分局日前接獲2處被害廠商報案，指稱工地內建材及工具遭竊，損失約400萬元，立即成立專案小組，調閱監視器後發現有多輛可疑的大型貨車、吊車出沒工地，經追查發現是謝嫌雇用大型機具到工地裡竊取鋼板。

由於謝男有工地管理背景，也鎖定埤頭鄉、海豐村及溪州等地有工地沒設臨時管理室，夜間也沒有人看管，因此雇用大型貨車、吊車，前往竊取鋼板樁、H鋼材等工具，前後高達8次，每車變賣所得約10萬到40萬不等，再扣除每趟給貨車及吊車的費用約15000元，共約獲利數十萬元。

▲北斗囂張毒男雇吊車跟大貨車偷工地鋼樑賤賣。（圖／北斗警分局提供）

北斗分局循線持搜索票執行搜索，除在謝嫌變賣的資源回收場，找回部分失竊之鋼板樁及H鋼材，也在謝嫌身上查獲多包毒品安非他命及吸食器具等證物，全案將謝嫌依涉嫌竊盜罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移送彰化地檢偵辦。

北斗分局長吳詠傑提醒，工地因常留有建材、工具等物可供變賣，時常成為小偷下手的目標，北斗分局已針對轄內各施工處所，加強巡邏與守望密度，也呼籲資源回收場商應善盡查證責任，遇有可疑委託買賣，應主動告知警察機關，以免淪為宵小作案工具。

▲北斗囂張毒男雇吊車跟大貨車偷工地鋼樑賤賣。（圖／北斗警分局提供）

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