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張容榕當選富里鄉長未就職！公所下最後通牒　第2次宣誓缺席就補選

▲▼花蓮富里鄉長無黨籍候選人張容榕。（圖／翻攝臉書）

▲花蓮富里鄉長當選人張容榕至今未宣誓就職。（圖／翻攝臉書）

文／中央社

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未宣誓就職，鄉公所將在24日舉辦第2次宣誓就職交接典禮，屆時張容榕若仍未到場將視同出缺，依法將啟動補選，將於6月25日前完成補選作業。

富里鄉公所今天發布訊息表示，3月24日將舉辦第19屆富里鄉長第2次宣誓就職暨交接典禮；另外，張容榕已於民國111年12月27日將選舉補助款共新台幣8萬6220元捐給鄉公所，並指定使用於鄉內中低收入戶及弱勢老人添購棉被等生活物資費用，相關用途明細已公告在公所網站（https://reurl.cc/9V31Gd）。

去年12月25日，張容榕未在富里鄉長就職典禮出現；花蓮縣政府指派剛卸下代理玉里鎮長職務的花蓮縣民政處前處長江東成代理富里鄉長，長江東今年1月3日到任。

江東成今天告訴中央社記者，依選罷法等相關規定，會再次通知張容榕宣誓就職，她若仍未到場，出缺日起3個月內要辦補選，也就是在6月25日前完成補選作業，投票日訂在哪一天尚未決定。

對於若要進行富里鄉長補選時地方人士有意推舉江東成參選議題，江東成表示，地方賢達者眾多，祝福欲參選者，他目前致力團結鄉民、全力推動鄉政。

張容榕去年登記參選花蓮縣富里鄉長後約1個月，她以家人反彈為由，透過臉書（Facebook）宣布退選，隨後將戶籍遷出，且在競選期間未出面，由支持者自發性宣傳，結果她以413票差距擊敗尋求富里鄉長連任的陳榮聰。

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