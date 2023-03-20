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大學生集體淫亂出事了！「多人運動」射出人命　警宣布緊急狀態

真射出人命！男女大生集體淫亂高潮出事，邁阿密接連爆槍擊案宣布緊急狀態。（翻自《每日星報》）

▲美國大學生在春假期間玩很大，每個人都穿著清涼，甚至正妹們袒胸露乳、多人運動混戰，都是這個假期的常態。（翻攝自抖音）

圖文／鏡週刊

美國從3月中到4月初正值大學春假季，許多男女大生直衝南部海邊或墨西哥開趴狂歡，日光浴、嗑藥、飲酒以及性愛，絕對少不了。但在佛羅里達州邁阿密海灘市（Miami Beach）就真的「射出人命」，接連發生2起死亡槍擊案，目前當局已宣布進入緊急狀態，並實施宵禁。

美國大學生每逢春假季來臨時，不少人都會「往南跑」，包括佛州邁阿密、加州海岸以及墨西哥海岸，都是熱門的渡假聖地，而且學生們免不了在當地做日光浴，還有開趴、嗑藥、性愛一起來。每一年的春假，總會出現不少酒池肉林、正妹猛男裸體雲集的畫面

【震撼片】真射出人命！男女大生集體淫亂高潮出事　邁阿密接連爆槍擊案宣布緊急狀態

▲男、女大學生玩很嗨。（翻攝自抖音）

男女誇張群戰。（翻自《每日郵報》）

▲男女誇張群戰。（翻攝自抖音）

不過據英國《每日郵報》報導，邁阿密海灘市就在這春假期間，包括在17日與19日凌晨皆發生槍擊案，兩起槍擊案都造成1名男子死亡。邁阿密海灘市政府指出，為了因應兩起槍擊事件，減輕危險和非法行為，該市下令進入緊急狀態，並實施宵禁，宵禁實施時間為本月19日至20日早上6時。另外市政府也將在週一（20日）舉行特別委員會會議，進一步討論相關政策，不排除在23日至27日期間實施額外的限制。

據悉警方為了防止有人再度踏進犯罪現場，於是將槍擊案現場封鎖，但白天還是有不少學生湧入，並擠進附近的海灘區域繼續狂歡，完全不為所動。 一名22歲女生羅妮（Ronny）就說，當槍擊案發生時，她剛好就在案發現場附近的一處區域狂歡，但事發後她還是再度回到現場繼續狂歡。另一名23歲男生辛特（Peter Sint）則是擔心，人潮越聚越多，大家也嗨到更高潮，類似的暴力衝突事件「隨時都有可能發生」。

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