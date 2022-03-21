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大學申請入學24日起報名！全國2195學系參加　招生總數55810個

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲甄選委員會表示，大學申請入學3月24日起報名。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

大學甄選入學委員會將在3月24日起開始受理111學年度大學「申請入學」報名，今年有68所大學共計2195個學系（組）參與招生，招生名額總數為55810個（含願景組123個）、離島外加名額259個、原住民外加名額3291個、願景計畫外加名額426個。

甄選委員會說明，繁星推薦未錄取或有意參加「申請入學」的考生，可參閱招生簡章或至甄選委員會網站查詢有關報名資格、繳費及報名方式等事項規定。甄選委員會另提醒考生，報名方式可分為高中（職）學校集體報名及考生個別報名，考生須擇一辦理，若有重複概以學校集體報名資料為準。繳費期間：3月23日起至3月25日下午5時止。

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甄選委員會表示，每一考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元（須一次繳足欲申請校系數的金額，不得分次繳納。低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第一階段報名費減免60%）。報名期間：3月24日至3月25日每日上午9時起至下午9時止（參與學校集體報名者，依集報學校規定時間辦理），一律採用網路報名，為避免網路塞車請儘早上網報名。

甄選委員會提醒，111學年度起學科能力測驗數學考科分為數學A與數學B兩考科。依申請入學招生簡章規定，如校系同時將數學A、數學B設為其檢定科目，考生僅需通過其中一科檢定標準。今年同時將數學A、數學B設為檢定科目的校系共66個校系，若考生僅報考數學A、B其中一科，且應考的科目成績通過此等校系所設的檢定標準，仍可報名該校系（例如僅考數學B，只要數學B成績達欲申請校系的檢定標準，則無需考量數學A的檢定標準），請考生選擇報名校系時留意。

甄選委員會提到，報名截止後，將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計3月31日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果。屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

甄選委員會另指出，各大學校系啟用應變機制的條件、應變機制所調整甄試項目及佔分比例的應變方案，3月21日起公告於甄選委員會申請入學網頁「防疫應變專區」，請考生同步留意報名校系的應變甄試項目，並預作準備。

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