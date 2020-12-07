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補習班「包裝備審資料」小心這關慘敗！大學聯招會曝「扣分關鍵」

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▲▼ 中央大學提供「個人申請備審資料審查重點與準備指引」 。（圖／中央大學提供）

▲大學申請入學強調備審資料「最忌過度美化」，口試若發現與真實不符「扣分會非常大」。（示意圖／中央大學提供）

記者林育綾／台北報導

大學招聯會今（7）日正式公布「大學針對個人申請入學備審資料審查參考原則」，雖不斷強調「真實」且「不需過度美化」，外界仍擔憂偏鄉與都市資源不均，導致學生在申請入學的書面資料仍有優劣勢問題；尤其針對坊間補習班長年幫忙「包裝備審資料」，未來在審查時是否會扣分？台大副教務長詹魁元說，其實若無證據也難以懲罰及扣分，但別忘了有「口試」，如果在口試時發現這份資料不是學生親自製作，「扣分會非常大」

▲▼大學招聯會今（7）日彙整各大學多年來的審查共識條列文字後，經常委會討論確認，正式公布「大學針對個人申請入學備審資料審查參考原則」。（圖／記者林育綾攝）

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▲大學招聯會今（7）日正式公布「大學針對個人申請入學備審資料審查參考原則」。（圖／記者林育綾攝）

大學個人申請入學第二階段指定項目甄試時，由學系進行書面資料審查已經行之多年，111學年後書審資料將從學習歷程檔案中「勾選製作」，為了讓各界了解大學如何看待「備審資料」的重點，大學招聯會今（7）日彙整各大學多年來的審查共識條列文字後，經常委會討論確認，正式公布備審資料審查參考原則。

在審查原則中，大學招聯會不斷強調「不用過度美化」，尤其重點在「精」不在「多」，大學要看的是學系需要的能力特質、學習動機，跟學生提供的資料是否相符，因此資料中的「點數、時數或張數」都不是重點，甚至成績也不是重點。

中央大學招生組長周弘偉也強調，備審資料一定要「真實」，而且大學更重視的是成果的發展歷程（怎麼做的）、心得（學到什麼）及反省與啟發，也沒有要求一定要交滿3件，「有好的1件就足夠了」。

▲▼ 中央大學提供「個人申請備審資料審查重點與準備指引」 。（圖／中央大學提供）

▲大學聯招會強調，「過度美化備審資料」反而是危機，容易讓學生招架不住口試時的追問。（示意圖／中央大學提供）

今記者會現場也有媒體追問，雖然強調真實且「不需過度美化」，但長年來坊間補習班幫忙包裝備審資料、製作學習歷程檔案，未來這部分是否會扣分？台大副教務長詹魁元回應，若沒有證據，其實無法實際懲罰或扣分，這部分一直以來「有需求就有市場」，很難去避免，如同家長及學校老師也都會協助學生，這說起來（跟補習班）都一樣，「但別忘記我們有口試」。

詹魁元說，如果口試時發現這資料不是學生自己寫的，「扣分會非常大」。他也強調，如果用一份「不是真實資料」申請入學，就算成功進入該學系，「後悔的是學生自己」，可能只有2天快樂，但未來都會面臨很大的壓力。

靜宜大學教務長鄭志文也說，大學真的會認真看備審資料，不過大學「希望挑到對的學生，而不是成績最好的學生」，強調「真實」的人格特質。他認為，不必過度要求學生在每堂學科都要完美，這是不切實際的，而是學習過程有無「令人感動的反思經驗」提供大學參考。「過度美化」備審資料反而是一項危機，容易讓學生招架不住口試時的追問。

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