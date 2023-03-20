星宇航空折扣碼來了！3／16前加入會員「機票最高爽折5千元」

▲星宇航空今(20)日宣佈提供3月16日(含)前加入COSMILE的會員越洋航線專屬折扣碼。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空為感謝廣大會員的忠誠支持，並歡慶開闢洛杉磯航線，今(20)日宣佈提供3月16日(含)前加入COSMILE的會員越洋航線專屬折扣碼，針對高卡籍INSIGHTER／EXPLORER 會員，提供5000元專屬折扣優惠，TRAVELER / ADVENTURER會員也能享有3000元專屬折扣優惠，單程、來回的全艙等均適用。

星宇航空表示，針對3月9日(含)前加入星宇航空COSMILE會員所提供的專屬優惠折扣碼，將透過電子報寄發至會員入會時登記的電子信箱，適用開票日為2023年3月20日至4月6日，適用出發日則為2023年4月26日至6月15日。現有COSMILE會員專屬優惠碼不得與其他優惠活動併用，優惠碼使用注意事項，詳見COSMILE會員電子報。

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星宇航空台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一週五班，並將於6月份起增班為每日飛航。