▲台北市黎合生態公園階梯。（圖／翻攝自吳萼洋臉書）

記者江采蓁／綜合報導

曾在2018年投身台北市長選戰的政治網紅「蜂蜜檸檬哥」吳萼洋19日在臉書分享台北市黎合生態公園的改變，大讚去年建議台北市長選蔣萬安的選擇是正確的，感嘆從政的用心都在小細節裡，好與壞人民會感受得到，只在乎媒體有人氣的那些政治人，希望能有所頓悟。

吳萼洋貼出兩張黎合生態公園裡樓梯的照片，指出之前他每次踩踏樓板時總會被它的晃動嚇一跳，很擔心哪一天有人不慎跌倒，他也詢問過里長，但里長表示跟柯市府反映了都回說沒錢。他提到，自己之前有在臉書寫過柯市府願意花錢去翻修沒有損壞的紅磚道及水溝蓋，對於人煙較少已經損壞的公園樓板卻不關心，寫了後也不見有何訊息。

吳萼洋驚喜表示，但今天再走的時候，突然感覺怎麼沒晃動了，回頭一看原來修好了，他推測應該是這幾天修的，因為上星期走還是晃來晃去，他指出，樓梯用不鏽鋼角鐵鎖緊的確有幫助，但大約頂多能撐兩年，而原來的材料是普通的鐵材，仍會繼續繡蝕，應該編預算大翻修都改用不銹鋼的材料，這樣就可以用半輩子了。這個改變也讓他盛讚，「去年建議市長選蔣萬安的選擇是正確的。」

吳萼洋最後提到，從政的用心都在小細節裡，好與壞人民會感受得到，只在乎媒體有人氣的那些政治人，希望能有所頓悟。