轟選策會之亂「傅崐萁像病毒」　金溥聰：朱立倫沒有責任嗎？

▲許久沒露面的前國安會秘書長金溥聰。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國安會秘書長金溥聰今（20）日接受媒體專訪，金以複雜的心情痛批，立委傅崐萁「就像一個病毒」，常常態度囂張，自以為能為國民黨加分，而黨主席朱立倫卻都沒有去制止他。金直言，客觀上「最強母雞就是侯友宜」，應該予以徵召，並批朱態度曖昧不明，沒有做到尋找最強母雞的職責，讓民間存有「反侯」爭議。

前國安會秘書長金溥聰今天接受《Pop撞新聞》資深媒體人黃暐瀚專訪，談及「選策會之亂」，金自稱「心情很複雜」，說他本來不想理會立委傅崐萁，但沒想到傅忽然活躍起來，「傅就像一個病毒一樣！」

金溥聰回憶，當初馬英九主政的8年內，始終不讓傅崐萁回國民黨，「就是因為他有問題，回來對國民黨不會加分」。黃暐瀚問金是否跟傅有私人恩怨，金答「我從來沒有跟他講過一句話，我一向對事不對人，也很少對黨內同志講過重話」，但現在之所以心情很複雜，是因為傅如今變成黨內同志，而自己曾是國民黨秘書長，出來批傅就會被傅的支持者反批「內鬥」。

對於朱立倫設立選策會，金溥聰表示感到憂心，因為選情並不是那麼樂觀，尤其要看對手的動態。他指出，前陣子民進黨爆出台南正副議長賄選弊案，大家才以為選情樂觀，但今天國民黨推出傅崐萁這樣的人物，真的要提醒朱立倫，要好好思考一下，最近這樣做，「真的是在幫國民黨找出最強的母雞嗎？」

針對傅崐萁在立法院公開點名新北市長侯友宜參選總統，金溥聰表示，傅當時的表情陶醉在自以為是黨主席的心情之中，「他真的相信自己是黨主席？朱立倫沒有責任？」金痛批，傅就是常常態度囂張，自以為偉大、自以為能為國民黨加分，而朱立倫卻都沒有去制止他。

金溥聰喊話朱立倫，想要勝選就要展現出胸襟。金並表示，黨內對侯友宜、郭台銘都有雜音，「郭台銘連黨員都不是，就先不用討論」，但關鍵是「存在才是力量」，客觀上「最強母雞就是侯友宜」，應該用徵召的方式，是最好的一條路。金直言，就是因為朱的態度曖昧不明，沒有做到尋找最強母雞的職責，所以民間才有「反侯」爭議。