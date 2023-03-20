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好命！　「這4個時辰出生」一輩子不缺錢

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲您的財運如何？（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

好命！塔羅牌老師艾菲爾分享，「子時、辰時、申時、戌時」這4個時辰出生的人，一輩子不缺錢。

第四名：戌時（19：00～20：59）

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戌時出生的人最能吃苦耐勞，尤其在工作上十分投入，就像梅花越冷越開花，你是越有挑戰便越挫越勇。你從小就知道一分耕耘、一分收穫的道理，做任何事都穩紮穩打，從基礎開始奮鬥，加上你對金錢有強烈的慾望，會在賺錢方面下足功夫，默默收集各項資訊。同時你也懂得儲蓄，因此很早就可以經濟獨立，過著不愁吃穿的生活。

第三名：申時（15：00～16：59）

申時出生的人吸金能力超強，主要都是因為你有著敏銳的觀察力，能夠把握賺錢的絕佳時機，無論從事哪種行業，你都能讓自己的荷包賺飽飽。再加上你是一個懂得享受生活的人，為了讓自己衣食無缺，滿足自己的物質慾望，你會想辦法讓自己有更多賺錢的管道，多管齊下，想辦法掙更多錢，因此一輩子都不缺錢花用。尤其是過了中年，更加財運大漲。

第二名：辰時（7：00～8：59）

辰時出生的人一出生就自帶財庫，一生容易財富暴漲，就算原生家庭的經濟狀況原本不是太理想，但隨著你長大懂事會掙錢了，就會開始為了家中經濟做最好的打算，長大後你會奮發向上，憑藉著自己的努力獲得金錢，也讓家中好過。也可以說是財神爺特別眷顧你，特別是在35歲後，能過上衣食無缺的生活，家人也會因為你的好財氣一起享福！

第一名：子時（23：00～0：59）

子時出生的人天生聰明伶俐，腦筋動得很快，尤其是金錢方面，你的雷達更是靈敏，理財能力也是一把罩，能慢慢讓自己的積蓄越存越多，在出社會後，事業也越做越大，隨著職位越爬越高，想當然收入也越來越優渥。另外，你的原生家庭本來經濟狀況就不差，加上你的好財運，便一生不需為錢發愁。

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