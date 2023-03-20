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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王碩志／吃不完的安眠藥為何不能上網兜售

▲上班族,工作,睡眠,失眠,睡眠障礙。（圖／視覺中國）

▲「佐沛眠」也是《毒品危害防制條例》所規定之第四級毒品，上網兜售未用完之安眠藥恐觸販毒。（圖／視覺中國）

小白因為有長期失眠症狀，多次至醫院睡眠門診就醫，領有內含佐沛眠（Zolpidem，下稱佐沛眠）成分，藥名為使蒂諾斯膜衣錠（Stilnox Tab）之安眠藥物，因重複領取過多吃不完，就利用網際網路連線上網至聊天室，刊登「如果你有需要使蒂諾斯，請LINE聯絡」的訊息，向不特定人士銷售安眠藥物。員警於網路巡邏發現，依小白所留資訊找到小白，並移送地檢署偵辦，小白究竟犯了什麼罪？

據報載，台灣民眾的安眠藥使用量一年約三億三千九百多萬粒，藥片串起來約等於一條中山高速公路外加一條雪山隧道的長度，其中又以能快速入睡的「佐沛眠」成分的安眠藥達一億三千七百多萬粒，占最多。而「佐沛眠」成分的安眠藥最廣為人知的，就是藥名為「使蒂諾斯」之藥錠，其他舉凡藥名為「若平膜衣錠」、「柔拍膜衣錠」等，也都是相同成分之藥物。「佐沛眠」若經由醫師診斷後開立處方而取得，固屬合法藥物，但很多病患都不知道，其實「佐沛眠」同時也是《毒品危害防制條例》第2條第2項第4款所規定之第四級毒品。

小白並非合法之醫生或藥劑師，但卻利用生病就醫之便，將用不完的「使蒂諾斯」藥錠上網兜售，則等同是非法在網路上販賣第四級毒品。依據《毒品危害防制條例》第4條第4項規定：「製造、運輸、販賣第四級毒品者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。」小白因為貪圖小利，上網將未用完之安眠藥兜售予不特定群眾，即屬販賣第四級毒品，依法是最輕有期徒刑「五年以上」之罪，若涉案可謂得不償失！

在此提醒大家，倘有使用不完之安眠藥物，勿擅自兜售他人，以免自誤（可能犯法）且誤人（他人未經醫生診斷而用藥，可能有導致生命之危險）。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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