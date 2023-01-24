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出國帶安眠藥小心！未準備「2文件」恐被當持毒挨罰

▲▼海關。（資料照／記者許力方攝）

▲海關檢疫資料照。（圖／記者許力方攝）

記者嚴云岑／台北報導

疫情趨緩各國邊境解封，不少民眾也紛紛出國遊玩。食藥署提醒，各國對於旅客攜帶藥品入境管理法規不同，國人攜帶自用管制藥品出國，若未符合規定恐挨罰，民眾若攜帶出境的自用藥品中有管制藥品，應隨身備有醫療院所開立的診斷證明書或處方箋影本等證明資料，以利通關檢查。

管制藥品包括安眠藥等成癮性麻醉藥品及影響精神藥品，世界各國管理皆相當嚴格，我國醫療上常使用的佐沛眠（Zolpidem）、三唑他（Triazolam）、氟硝西泮（Flunitrazepam）等鎮靜安眠類藥品及嗎啡（Morphine）、吩坦尼（Fentanyl）等成癮性麻醉藥品皆屬管制藥品，依法限供醫藥及科學上之需用，如來源不明或流為非法使用，即涉及「毒品危害防制條例」所稱之毒品。

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食藥署表示，國人如於國外就醫後，因治療所需攜帶管制藥品回國，必須依照我國海關入境報關須知，僅以治療本人疾病為限，須憑當地醫療院所的證明，攜帶量不超過該醫療證明的處方量，且藥品應隨身攜帶，不可以郵寄或快遞等方式寄送。

食藥署再次呼籲，國人出國旅遊或洽商，若有需要攜帶個人藥品，建議隨身攜帶原主治醫師所開立診斷證明書或處方箋影本；若屬第1級至第3級管制藥品，可依管制藥品管理條例施行細則第18條規定，檢附聲明書及醫師診斷證明書等相關資料，向食藥署提出申請，開立證明文件。於出國前，亦可查詢外交部領事事務局網站瞭解入境當地國是否有特殊規定，以免誤觸入境國法律。

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