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拿死亡病人冒領四級毒品「宅配」　桃園精神科醫師涉販毒下場慘了

▲桃園市黃姓精神科醫師冒用患者人頭開立含有四級毒品之管制藥品牟利，桃檢依毒品等罪嫌起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市黃姓精神科醫師冒用患者人頭開立含有四級毒品之管制藥品牟利，桃檢依毒品等罪嫌起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一家知名精神科診所黃姓專科醫師遭指控，於2019年至2020年間，利用診所休診期間挑選久未看診病患開立不實病例與處方箋，冒領含有四級毒品成分之史蒂諾斯、佐沛眠、柔拍、柔棉等安眠藥，再以面交或宅配方式轉售給下游。桃檢查出，黃冒用患者甚至還有早已死亡、不可能至診所看診領藥，在黃男住處搜出上千顆四級毒品等證物，認為他販售數量已逸脫醫學上需用，應屬違法販賣第四級毒品行為，偵結依行使未偽造變造或登載不實之文書罪、販賣第四級毒品等罪嫌將黃提起公訴。

檢調指出，55歲的黃姓醫師在桃園區某知名精神專剋診所擔任負責人，並綜理診所各項業務，係從事醫療業務之人，明知使蒂諾斯、柔拍、柔眠、樂必眠、樂比克等安眠藥，是含有四級毒品成分佐沛眠、唑匹可隆之管制藥品，具有成癮性，且知若病患未親自到場就診不得領取管制藥品。

檢方調查，黃男於2019年某月到2020年8月間，利用診所休診時間，挑選久未看診之病患，以不實登載有經其看診並開立藥品，再以不實處方籤冒領管制藥品，其中有6次領取高達360顆使蒂諾斯，再以宅配或診所面交方式轉售給下游。檢方指揮調查局桃園市調處於2020年8月13日持桃園地院核發搜索票搜查診所與黃男住處，當場查扣診所監視器、管制藥品處方簽、管制藥品日報表、用藥使用者清單等證物，還在黃男背包扣得上千顆管制藥品等證物。

黃男偵訊時坦承利用休診時間挑選久未看診病患犯案，以每顆10到36元不等價格轉售下游；檢查出多數病患也承認久未看診與領藥，甚至有病患早已過世，更不可能看診與拿藥等事實，監視器還拍下有買家一次購買1600顆管制藥品等事證。

檢方認為，黃以不實病歷、處方籤取得管制藥品且私下販售，販售數量顯然逾越醫療所需合理用量，其行為已逸脫醫學上需用，屬違法販售第四級毒品，偵依行使業務登載不實罪嫌及4次販賣第四級毒品罪嫌提起公訴。

此外，桃市府衛生局指出，案發後黃男管制藥品使用執照已遭停權，日後若判刑確定將移付醫師懲戒委員會懲戒，最重可廢止醫師證書；桃園市藥師公會亦在官網上公告，「倘有民眾持桃園市桃園區某專科診所」黃姓醫師於2021年3月30日至2021年9月29日期間開立之各級管制藥品處方箋請勿調劑」，請查照。

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