▲滿足安全感！他「偽造慢箋」狂領管制安眠藥，健保署追討2倍藥價。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署開放慢箋領藥，卻有民眾利用便利性，謊稱慢箋遺失，又將慢箋彩色列印後，再持機票分批領取大量管制藥品，目前該案已進入司法偵辦階段，健保署也會對民眾依不正當行為取得藥品顆數處以藥價2倍罰鍰，另提醒醫事機構在開立藥品前，應該先查詢雲端藥歷，才能避免重複領藥。

健保署專委白姍綺表示，被查獲違規領藥的民眾為一名35歲男性，有精神用藥依賴性，自109年7月在醫療機構取得第四級管制安眠鎮定類藥品「佐沛眠（ZOLPDEM）」後，先是依正常管道在醫院藥局領藥，後又謊稱慢箋遺失，到醫院藥局領取1個月份相同藥品。

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之後民眾回診，取得另一張慢箋並領藥後，又將慢箋彩色列印偽造成新處方箋，並附上機票，到社區藥局領取2個月藥品。截至110年1月，共造成特約藥局及醫院重複開立84日份共168顆藥品。由於此舉涉及偽造文書的刑事責任，健保署已依法函送檢調偵辦。另外，針對違規重複領藥者，健保署也會就藥品單價裁處2至40倍罰鍰。

白姍綺指出，佐沛眠藥價便宜，違規領取的168顆共計544元，此次裁罰以最低倍數兩倍計算，需向民眾徵收1088元罰鍰，待刑事調查結束後，會再開立罰鍰單。另外，針對醫院與藥局端重複開立的藥品，健保史也不會給付相關費用。

白姍綺提醒，健保署特約醫事機構，應加強防範民眾持偽造處方箋等為由領取管制藥品，並且善用健保雲端查詢系統，確認民眾處方用藥歷程、開立院所等資訊，留意民眾是否已領取相關藥品，避免重複調劑藥品，以保障民眾用藥安全及合理使用管制藥品。

健保署重申，杜絕健保費用浪費及詐領健保之不法勾當是健保當前重要查察項目，而且嚴懲不貸，不僅是醫療院所，保險對象的正確利用亦同重要，如發現不法行為，可向本署或衛生主管機關反映，共同杜絕不法。