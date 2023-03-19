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公務車巡視「逆向大迴轉」！20歲重機男慘死阿婆灣　林務局回應了

記者閔文昱／綜合報導 

嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣今（19日）中午12時許傳出一起嚴重車禍，一輛黃牌重機與林務局公務小貨車發生碰撞，騎士當場捲入輪下，民眾見狀後趕緊湧上，眾人合力將小貨車抬開，但騎士脫困送醫後，仍因傷重宣告不治死亡。對此，林務局晚間表示，當下已派人到醫院慰問騎士家屬，後續將持續給予關懷及協助。

根據《聯合新聞網》報導，事故發生後，嘉義林管處已派人趕往醫院了解狀況，並慰問騎士家屬劉父，強調將持續與劉男家屬保持聯繫，給予關懷及協助。劉父則悲痛表示，待警檢偵查後，再進一步協商後續事宜。

▲▼嘉義阿婆灣車禍，小貨車與黃牌重機碰撞。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲林務局公務小貨車在路口大迴轉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

這起事故發生在19日中午12時5分，當時工作站2名林務局人員駕駛公務車執行假日加強巡視工作，並在台3線313.5k處違規逆向停車、逆向行駛及迴轉。而黃牌重機車則由東向西騎往中埔，煞車不及撞上小貨車左側車斗，造成劉姓騎士一度捲入車底。

事後附近民眾見狀，合力將小貨車抬起，並協助劉男脫困，但他當時已經沒有呼吸心跳，經緊急送往聖馬爾定醫院搶救，稍早仍因傷重宣告不治死亡。

▲▼嘉義阿婆灣死亡車禍，林務局公務小貨車路口大迴轉。（圖／記者翁伊森翻攝）

至於遭撞的護管員高男、江男同樣也送往醫院檢查，高男頭部外傷、肩頸挫傷，江男膝蓋挫傷、頸部肌肉拉傷等輕傷。目前林管處已將公務車行車記錄器已交予警方，全案已由中埔分局著手偵辦，詳細肇因還有待釐清。

▲▼嘉義阿婆灣車禍，小貨車與黃牌重機碰撞。（圖／民眾馬哥提供）

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