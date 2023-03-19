日本擬邀「南韓、印度」參加5月G7廣島峰會！　談北韓、俄羅斯

▲日本有意邀請尹錫悅出席G7廣島峰會。圖為南韓總統尹錫悅（左）與日本首相岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅剛結束2天1夜的訪日行程，有日媒則報導，日本首相岸田文雄在日韓高峰會中，邀請尹錫悅出席5月舉辦於廣島的G7峰會。不僅如此，岸田19日至22日將出訪印度，屆時也會邀請印度總理莫迪出席廣島峰會。不過對此，日本當局則表示，目前還沒有正式確定邀請哪些國家出席，一切仍在商討中。

根據《讀賣新聞》引述多名日本政府內部人士報導，岸田文雄19日起將出訪印度，屆時將會在20日的日印高峰會中，邀請莫迪參加5月的峰會。俄羅斯軍事入侵烏克蘭導致國際秩序動搖是此次G7峰會的主要議題之一，因此岸田身為主辦國，想要藉此確認與G20主席國總理莫迪的合作。

▲印度總理莫迪有望出席廣島峰會。（圖／路透、達志影像／美聯社）



根據《共同社》報導，岸田在日韓峰會中主動邀約尹錫悅參加廣島峰會，而《日本放送協會》則報導，當局內部其實已經決定要邀請南韓，並進入最終細節協調，旨在藉此具體改善雙方關係。

對此，官房長官松野博一17日則在例行記者會中強調，日本政府仍在考慮，還未拍板，不只南韓，目前尚未決定要邀請哪些國家出席。

不斷以核武、導彈進行挑釁行為的北韓、增加軍事威脅的中國、武力入侵烏克蘭的俄羅斯等都是此屆G7峰會的重要議題，而日本作為主辦國，有意藉由邀請南韓總統尹錫悅，來展現日本與擁有共同價值觀的國家間的緊密合作。值得注意的是，G7峰會會場廣島，正是岸田文雄的選區，因此岸田政府更是格外注意。

尹錫悅在《讀賣新聞》15日公開的採訪中提到，G7峰會將會成為與擁有普世價值的國家共同在安保、經濟等各種課題上加強合作的機會。

日媒也報導，岸田在廣島峰會後，有望在今年夏天出訪南韓，時間約在7月至9月間，但具體時間仍會考慮南韓當地的民意與輿論反應。