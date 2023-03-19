韓國警察凍未條！商家廁所前「打手槍」遭逮　曾在補習班戀足聞鞋

▲南韓一名警察在商家建物廁所前公然猥褻。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名變態警察，為了發洩自己的淫慾，繼先前在某補習班聞擺放在鞋櫃裡的女性鞋子慘遭調職，近日又被發現在某商家建物的廁所前進行疑似自慰的「淫亂行為」，最後慘遭停職。

根據《韓聯社》、《News1》，仁川三山警察署今（19）日指出，一名隸屬江華警察署的30多歲A姓巡警本月16日下午1時在仁川廣域市富平區三山洞的某商家建築物的廁所前做出疑似自慰的淫亂行為，被現場目擊民眾發現後向警方報案。警方將A某以公然猥褻罪嫌帶到鄰近的派出所進行調查後，便同意其返家。

報導指出，當時A某並非在執行公務。警方先將A某停職處分，之後會進行內部監察，來決定是否予以懲戒。警方關係人士表示，「巡警A某犯案當時並未喝醉酒，未來將透過調查來釐清具體犯案動機和詳細經過。」

其實這並非A某初次犯案，早在去年6月A某就曾在仁川廣域市西區某補習班因為「聞鞋」被逮。當時，A某在下班後前往該補習班，想要向院方諮詢子女補習的相關事項，豈料卻因為無法忍受一時的衝動，竟然拿起鞋櫃裡的女鞋，聞一聞鞋子裡的臭味，被依侵入建築物等罪嫌立案，最後被調任至江華警持署。