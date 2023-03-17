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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二膽兵回台掀恐「政治風波」？　他斷言1事：政府要緊張了

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳姓上兵家屬抵達二膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵9日失聯，如今陸委會證實人在廈門，陸方同意家屬去探視，對此，新黨副主席李勝峯認為，若家屬可以去探親，代表大陸已調查結束，準備放人回台，不過這也正是台灣政府害怕的事，不希望他回來，更稱「回來將是一切問題的開始」。

李勝峯昨（16）日在節目「頭條開講」中表示，若是陳兵不回來，台灣政府會鬆一口氣，因為不用面對這件事，反之若是被送回來，所有問題都將出現，「這件事只有國民黨立委陳玉珍認真處理，政府就跟沒事一樣」，因為很怕陳兵回來，「回來就是一切問題的開始」。

李勝峯進一步指出，陳兵在某種程度上算是偷渡，若是他表明投誠，陸方不會同意父母去探視，現在可以去，就代表要準備放人，「而台灣政府就要緊張了」，長官要如何回應所有問題，以及法庭審理會不會公開等等。

節目中另一位來賓時事評論員王尚智也在贊同此看法，他指出，網路上有些人開玩笑說，陳兵過去如果是因為台灣沒雞蛋吃，農委會主委陳吉仲就要下台了，「從這裡面可以看到一些思路，他回台灣真的會很麻煩，大陸那邊沒事了，可是台灣就有非常多難以想像的政治風波。」

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