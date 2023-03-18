金檢向陸提「遣返二膽兵」恐不樂觀？ 　郭正亮曝我方憂「這件事」

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金檢向陸提「遣返二膽兵」恐不樂觀？ 　郭正亮曝我方憂：對國軍不利

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲二膽島26歲伙房兵穿著救生衣游到中國。（資料照／記者林名揚翻攝）

實習記者李密／台北報導

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎9日穿著救生衣游到中國，金門地檢署於17日正式發布通緝。對此，前立委郭正亮分析，中國不會因為這麼簡單的事就把人送回來，雖然目前傳出陳姓士兵是因債務問題逃兵，但不論是忠誠或軍方管理等問題，我方一定會否認，目前軍方會擔心陳姓士兵講出對國軍不利的話。

郭正亮17日在節目《綠也掀桌》表示，兩岸司法互助通常是關於殺人、重大傷害等重大刑事犯罪，逃兵還不算在內。對於外傳陳姓士兵因欠債而逃兵，郭正亮質疑，難以想像一個人欠30萬會跑到對岸。究竟是否與長官或是軍中壓力有關，目前不知道，但無論是感情問題或欠30萬導致他游到對岸，都令人難以想像。

郭正亮認為，目前國軍擔心陳姓士兵會在記者會講出對國軍不利的話，若事件牽涉管理失當，就有文章可做。至於外界熱議陳姓士兵是否會回台，郭正亮分析，對岸不會因為這麼簡單的事情就把人送回來，還透露自己在對岸就遇到一堆詐騙犯，中國也沒有將他們遣返。

郭正亮強調，此次逃兵絕對是自願，但國際會如何理解？我方一定否認是忠誠問題，也不是管理不當，但不管是哪個原因都對國軍不利，因此要說是感情或欠債問題。

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