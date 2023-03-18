哈梅2.0？丹麥4王孫「頭銜被拔」超委屈　父宣布舉家遷居美國

▲丹麥約阿基姆王子在子女的王子和公主頭銜被拔後，宣布將舉家搬到美國居住。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

丹麥王子約阿基姆（Prince Joachim）17日拋出震撼彈，宣布他與妻子瑪麗王妃（Princess Marie）將在2023年夏季移居美國，但由於王子的4名兒女去年才剛被祖母瑪格麗特二世拔去「王子」和「公主」的頭銜，讓人們聯想起哈利梅根退出王室一事。

綜合外媒報導，丹麥82歲女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）去年9月突然宣布，約阿基姆王子的後代自2023年起，將不再使用王子和公主頭銜，改以蒙佩扎（Monpezat）伯爵和伯爵夫人代替。

女王當時聲稱，此舉是為了讓子孫能有更多塑造自身存在的空間、不受王室的特殊待遇和義務限制，同時讓丹麥王室達到精簡成員的效果。不過，相關決定卻讓阿基姆王子一家非常錯愕，認為自己像是「被懲罰了」一樣，其中雅典娜公主更因此在學校受到霸凌。

事後，丹麥女王就此道歉，坦言她低估了家族的反應與他們受到的影響，但她堅持不收回成命。如今事隔近半年，約阿基姆王子突然宣布將在今夏舉家搬到美國華盛頓特區，令人與哈利梅根退出王室一事做聯想。

不過報導稱，這是因為約阿基姆王子此前是丹麥駐巴黎大使館的館隨員，而相關合約到期後，約阿基姆王子就被派到丹麥駐華盛頓大使館擔任國防工業專員，因此才有了此次的遷居，而約阿基姆王子未來也將作為丹麥代表，促進丹麥和美加2國的國防工業合作。然而也有媒體認為，約阿基姆王子一家搬到美國後，與其他丹麥王室成員的關係會漸行漸遠。