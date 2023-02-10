台中女背痛針灸呼吸困難送醫！「肺部塌陷」引流1公升血水

▲蔡姓女子腰痠背痛跑去中醫看診，沒想到血管遭到刺穿，進而引發氣胸等症狀。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

台中一名蔡姓女子因為腰痠背痛，去年12月到某中醫診所就診，豈料血管遭到刺穿，因而引發氣胸、右下肺葉塌陷，經過搶救才成功撿回一命。檢方偵結後，依照過失傷害罪，將負責看診的吳姓女醫師起訴。

檢警調查，蔡女去年12月因為腰痠背痛等症狀，前往南區某中醫診所掛號，當時由吳姓女醫師負責看診，經過診斷後，吳姓女醫師也實施針灸治療。

豈料下針的過程中，吳女意外刺傷蔡女的肋膜血管，導致蔡女針灸的過程中，就感到身體不舒服，回家以後更是出現呼吸疼痛的狀況，且愈來愈嚴重，隔天凌晨1點被送醫，症狀又迅速惡化，變得呼吸困難。

▼蔡女到中醫診所接受治療，豈料肋膜血管遭到刺穿。（示意圖／CFP）



醫師立刻安排檢查，發現蔡女右肺氣胸，立即插管引流，總共流出了將近1,000c.c.的血水，接著緊急輸血。後來經過轉院治療，蔡女的右肺也被檢查出，右下肺葉有塌陷的情況，經過全身麻醉切除部分右肺、清創手術，才成功保住一命，後續則住院治療、觀察數天才出院。

檢方根據吳姓女醫師、蔡女就診醫院的說法，以及蔡女平時的生活習慣、就診紀錄等證據，確認針灸與氣血胸有因果關係，偵結後依照過失傷害罪，將吳女起訴。