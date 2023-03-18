再鬆綁！4／10取消住院陪病篩檢　4月中有望「搭車脫口罩」

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情穩定下降，國內規劃3月20日實施新冠輕症免隔離通報，指揮中心發言人羅一鈞表示，目前預期感染人數到清明連假前仍呈下降趨勢，預期觀察新制上路與連假後狀況，若疫情穩定，4月10日可先取消住院陪探病篩檢措施，至於是否4月中旬進一步鬆綁大眾運輸口罩，清明連假後有答案。

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增7825例本土病例及201例境外移入；另確診個案中新增35例死亡，疫情持續下降。

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▲指揮中心3/18公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

世界衛生組織（WHO）17日表態新冠肺炎列於國際公共衛生緊急事件（PHEIC），有望於今年宣布結束。羅一鈞表示，世衛緊急委員會每三個月開會一次，下一次開會將是4月底，預期屆時宣布解除新冠大流行為公衛緊急事件，另包含日本、美國都將陸續於5月宣布降級改類與解除新冠公衛緊急狀態，因為國際鬆綁步調一致且加速，我方也目標4月底完成指揮中心降級以及新冠肺炎法定傳染病改類。

羅一鈞表示，在降級改類之前，還會有部分小鬆綁措施公布，不過要先觀察3月20日新制上路之後與清明連假後的效應，如果屆時疫情持續穩定，首先預計4月10日取消住院陪病篩檢，屆時如果有症狀經醫師評估再採檢就可。4月中旬則會針對交通工具口罩等鬆綁，至於醫療院所口罩規範則要晚一點，因為顧及要保護脆弱族群，應該會晚於4月，逐步鬆綁。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。