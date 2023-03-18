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社會 社會焦點 保障人權

查墜機真相！教練與日籍男燒成焦黑　下周解剖釐清死因

▲▼ 。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲ 輕航機墜機。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉順風飛行俱樂部，是台灣首座合法大型運動輕航機飛行場地，占地達5公頃，教練成員都是戰鬥機退役飛官，有豐富的飛行技術及經驗，去年9月落成後，經常有遊客前往體驗飛行樂趣，16日卻發生墜機意外，造成教練林國裕及日籍男子死亡，由於記錄器也被燒毀，檢警將於下周進行解剖，釐清確切死因。

▲▼ 彰化輕航機墜機2死。（圖／民眾提供）

▲輕航機兩死 。（圖／ETtody資料照）

順風飛行協會昨天發出公開聲明，飛行場使用的輕航機，是Shark鯊魚運動競賽機，機齡僅不到2年，有卓越的性能及飛機降落傘之安全機制，並具有長途航行能力，教練林國裕曾任擔F-16戰機分隊長，總飛行時間近2000小時，有相當豐富的飛行經驗。

16日當天下午順風飛行場無風，卻發生墜機意外，畫面也在網路流傳，只見輕航機爬升途中疑似動力不足，機身高度微微下滑，試圖再拉起時，機身下秒卻突然側翻，再轉為機頭朝地，垂直墜落，最後「蹦」的一聲爆炸，前後不到10秒，拿手機紀錄的人們嚇得大叫，趕緊前往查看，林國裕與日男已經被燒成焦黑。

▲▼ 彰化輕航機墜落地點。（圖／民眾提供）

▲輕航機墜機，濁水溪河床燒出大坑洞 。（圖／記者唐詠絮攝）

國家運輸安全調查委員會第一時間已派出2名調查官到場蒐證調查，昨日再加派3人以上前往調查，目前先朝向環境風向風速、輕航機機械、人為飛航操作等三面向調查。檢方也漏夜傳喚現飛行場的饒姓負責人、罹難者家屬、飛行俱樂部相關的人員及報案人，直至清晨2點多才結束，將相關人等請回。

▲順風飛行俱樂部公開聲明。（圖／翻攝自順風飛行俱樂部）

昨日中午檢方到彰化殯儀館相驗遺體後二度到飛行場內勘查，彰化地檢署襄閱吳宇軒指出，空中飛行領域不像車禍有明顯軌跡，航權、航道、飛行高度是否在安全領域等，全案所有細節都是偵辦的重點，下周將進一步解剖，以釐清確切的死亡原因。

輕航機基地去年９月成立後，年底遭到檢舉停機棚、廣告物屬違建，去年底經溪州鄉公所查報後，建設處依違反建築法，已於今年1月13日裁處後自行拆除。

▲▼ 彰化輕航機墜機2死。（圖／民眾提供）

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