　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大正面看待ChatGPT！下周一公布師生教學與考試注意事項

▲台大校長陳文章表示，台大繁星推薦管道招生比例，將逐年調升到15%，分發入學管道則減少。（圖/記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章（見圖）表示，下周一將公布ChatGPT在教學及學習上與考試應用要注意事項。（圖/記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT爆紅，但也讓外界擔心影響學校課程教學及入學招生， 台大校長陳文章今（11日）指出，ChatGPT是學生獲取新知識的很好工具，但不能仰賴，更不能做到對夢想、創造力與情感的表達，下周一（13日）將在網站上公布ChatGPT在教學及學習上與考試應用要注意事項，將會著重在積極正面意義，給台大師生參考，但不會強迫。

美國科技公司推出聊天機器人「ChatGPT」，近期在全球快速爆紅，但也衍生相關疑慮，外界不僅擔憂影響校園學習，包括學生利用ChatGPT繳交作業或考試，也擔心學生會利用ChatGPT美化甄選入學書審資料而拿到較高分數，影響公平性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大杜鵑花節及學系博覽會今天登場，隨疫情趨緩，在相隔3年後，採取實體活動，台大校長陳文章在接受媒體聯訪時，對於ChatGPT可能影響校園教學考試時，陳文章首度表示，下周一將在網站公布ChatGPT在教學及學習上與考試應用注意事項。

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲台大校長陳文章認為，ChatGPT是獲取新知識的好工具，但不能仰賴。（圖／路透）

陳文章指出，ChatGPT是學生獲取新知識一個很好工具，但要善用ChatGPT，而不是完全仰賴他，ChatGPT不能做到對於夢想、創造力與情感表達，對於新知識、創造性知識、跨領域整合知識，ChatGPT也不見得可以表達完整，也無法培養學生領導力，所以面對ChatGPT的來臨，老師在考題上要做一些調整，必須更活潑，所以希望藉由公布ChatGPT的注意事項，提供師生參考。

台大教務長王泓仁補充說，下周一要公布的ChatGPT在教學及學習上與考試應用要注意事項，是由教務處教發中心撰寫，主旨著重在積極正面意義，給台大師生參考，但不會強迫，未來老師可以先用ChatGPT檢查看看是否有標準答案，而這也是給老師一個挑戰，未來教學與出作業上，如何引導學生更加發揮自己思考的地方，而不是既有的答案。

ET快訊
台灣天團成員狂拍林襄！　突做1動作被罵：噁爆了
散場人全擠在洲際門口！　網見「1畫面」喊報警
公車「車窗撞爆」！　三重女慘遭玻璃插眼
失蹤上兵游到對岸！　鄉民點名2長官倒大楣「要被幹到起飛了」
「林襄的肚臍」紅到日本！　震撼封中華啦啦隊是奇蹟
中華隊今晚戰荷蘭！　最新賠率出爐
快訊／南橫公路嚴重落石！　全線中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

二膽上兵游到對岸！鄉民點名2長官倒大楣「要被幹到起飛了」

台大正面看待ChatGPT！下周一公布師生教學與考試注意事項

信徒稱「認識真上帝」寄分手信給城隍爺！廟方幽默回應網讚爆

洲際只開放1小門離場「人全擠在門口」！網見1幕喊報警：推擠就GG

明午後變天！雨彈＋冷空氣抵台　「半個台灣急凍剩10度」時間曝

酷航夏季班表「台北－成田」2航班全取消！大票苦主崩潰哀嚎

中華隊越級打怪！她一早抖喊「義大利太強」　球迷：是贏美國二隊

中華隊勝義大利！彰化阿讚爌肉飯豪送800碗　還有飲料400杯

基因超猛！中華隊3支全壘打奪勝「全是原住民轟的」　血液藏優勢

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

墨西哥海邊雕刻芒果花　大叔俐落刀法切出漸層

《黑暗榮耀2》朴涎鎮河度領對質！　他一句話嗆爆

睡覺翻身旁邊就是馬桶　陸「廁房」每晚台幣260

林襄、籃籃狂嗑義大利麵！　「故意沒吃完」力挺中華隊

李佳薇分手4年男友「暴瘦10kg」　首露面哽咽「拒談姐弟戀」

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

二膽上兵游到對岸！鄉民點名2長官倒大楣「要被幹到起飛了」

台大正面看待ChatGPT！下周一公布師生教學與考試注意事項

信徒稱「認識真上帝」寄分手信給城隍爺！廟方幽默回應網讚爆

洲際只開放1小門離場「人全擠在門口」！網見1幕喊報警：推擠就GG

明午後變天！雨彈＋冷空氣抵台　「半個台灣急凍剩10度」時間曝

酷航夏季班表「台北－成田」2航班全取消！大票苦主崩潰哀嚎

中華隊越級打怪！她一早抖喊「義大利太強」　球迷：是贏美國二隊

中華隊勝義大利！彰化阿讚爌肉飯豪送800碗　還有飲料400杯

基因超猛！中華隊3支全壘打奪勝「全是原住民轟的」　血液藏優勢

日本噁男大鬧吉卜力公園！伸手「偷拍裙底」緊抓雙胸　猥褻畫面瘋傳

女大生遭性侵滅屍失蹤26年終破案！護花使者家中挖出「祕密墳墓」

捷克球員正職是地理老師、消防員　打經典賽等於站上大聯盟

兌現雞排祭品文！林為洲已發300份　藍民代550份傍晚府中發號碼牌

直擊經典賽「台灣天團成員台下狂拍林襄」！　突做1動作被罵：噁爆了

金門二膽島上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷「不會」揭原因

李強成中國大陸新任總理　學者：兩岸軍事鬥爭恐將更嚴峻

實現「鄉鄉有台大」夢想！校長陳文章：繁星推薦逐年增加到15%

屏東南榮國中健行　練體能兼欣賞田園風光認識社區之美

「玻尿酸啤酒」一瓶賣223元　誇「養顏美容」挨批急改「適口的果啤」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

Toyz經紀人遭爆假冒館長助理查稅務

麻辣燙闆娘太正！客投訴竟喊：我目前單身

路上妹子超愛「1穿著」夯炸！一脫下來崩潰了

飯店SPA「大媽穿國小泳衣」！長輩節儉神舉....驚呆全場

Toyz認錯：要告就告我！還原員工冒名查稅始末

一人免費領5顆雞蛋！　時間、地點曝光

強烈冷氣團要來了！一圖看低溫斷崖式下墜　「連2日雨區擴大」

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」照片曝！網酸爆

重機女神北宜險被擊落！牠結局超暖被讚爆

舊手機能幹嘛？內行人推「1用法」被讚爆

超商大夜男脖子冒雞蛋大腫瘤　竟是鼻咽癌末期

好市多白帶魚去腥加1物　實測結果曝

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

更多熱門

相關新聞

1億vs台大醫學系畢業？一票人秒答

1億vs台大醫學系畢業？一票人秒答

每個人看重的事物不同，有些人比較在意錢，也有人覺得學歷和人脈更重要。近日就有網友發文丟出討論，「1億元」和「台大醫學系」二選一，大家會比較傾向哪一個？貼文隨即引發討論，一票人秒選1億元。

都是誰在用ChatGPT？　內行揭2情況超好用

都是誰在用ChatGPT？　內行揭2情況超好用

台大教授嘆：學生選系竟只看「錄取分數高低」

台大教授嘆：學生選系竟只看「錄取分數高低」

學會用ChatGPT=增10倍超能力！

學會用ChatGPT=增10倍超能力！

人工智慧正以令人擔憂速度進步

人工智慧正以令人擔憂速度進步

關鍵字：

ChatGPT備審資料甄選台大

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

2萬人捍衛台灣主場　義大利受到驚嚇

賀中華隊勝義大利！超商咖啡買1送1

張育成開轟　外媒問敬禮？

應援中華隊！　賈永婕「脫到只剩比基尼」10年舊照辣爆

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

台北玫瑰園花爆開！達人最在意這個

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

林襄、峮峮領軍應援「世界都看見」

台灣應援震撼世界！WBC官推狂發

韓國瀕臨淘汰！韓媒呼籲看看台灣

敲出2分砲後敬禮！　張育成「妙答」滿足外媒好奇心

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

張育成「關鍵2分砲」登大聯盟官網

Toyz經紀人遭爆假冒館長助理查稅務

更多

最夯影音

更多
2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！
中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄2

林襄2

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

挑戰馬來西亞拉茶大翻車　全餐廳狂叫！網：在地拉茶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面