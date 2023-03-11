台大正面看待ChatGPT！下周一公布師生教學與考試注意事項

▲台大校長陳文章（見圖）表示，下周一將公布ChatGPT在教學及學習上與考試應用要注意事項。（圖/記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT爆紅，但也讓外界擔心影響學校課程教學及入學招生， 台大校長陳文章今（11日）指出，ChatGPT是學生獲取新知識的很好工具，但不能仰賴，更不能做到對夢想、創造力與情感的表達，下周一（13日）將在網站上公布ChatGPT在教學及學習上與考試應用要注意事項，將會著重在積極正面意義，給台大師生參考，但不會強迫。

美國科技公司推出聊天機器人「ChatGPT」，近期在全球快速爆紅，但也衍生相關疑慮，外界不僅擔憂影響校園學習，包括學生利用ChatGPT繳交作業或考試，也擔心學生會利用ChatGPT美化甄選入學書審資料而拿到較高分數，影響公平性。

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台大杜鵑花節及學系博覽會今天登場，隨疫情趨緩，在相隔3年後，採取實體活動，台大校長陳文章在接受媒體聯訪時，對於ChatGPT可能影響校園教學考試時，陳文章首度表示，下周一將在網站公布ChatGPT在教學及學習上與考試應用注意事項。

▲台大校長陳文章認為，ChatGPT是獲取新知識的好工具，但不能仰賴。（圖／路透）

陳文章指出，ChatGPT是學生獲取新知識一個很好工具，但要善用ChatGPT，而不是完全仰賴他，ChatGPT不能做到對於夢想、創造力與情感表達，對於新知識、創造性知識、跨領域整合知識，ChatGPT也不見得可以表達完整，也無法培養學生領導力，所以面對ChatGPT的來臨，老師在考題上要做一些調整，必須更活潑，所以希望藉由公布ChatGPT的注意事項，提供師生參考。

台大教務長王泓仁補充說，下周一要公布的ChatGPT在教學及學習上與考試應用要注意事項，是由教務處教發中心撰寫，主旨著重在積極正面意義，給台大師生參考，但不會強迫，未來老師可以先用ChatGPT檢查看看是否有標準答案，而這也是給老師一個挑戰，未來教學與出作業上，如何引導學生更加發揮自己思考的地方，而不是既有的答案。

