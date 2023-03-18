SOD成人樂園不是夢！AV女優餐廳「色情玩法」嗨翻　魔鏡號爆乳主題曝

▲SOD LAND標榜「成人主題樂園」，提供AV女優陪酒作樂。（圖／翻攝自日刊SOD）

記者羅翊宬／綜合報導

日本知名AV製作公司「SOFT ON DEMAND」以對成人影片的創造性內容而聞名，旗下經營的成人主題餐廳SOD LAND主打顧客可以和AV女優零距離接觸，甚至每層樓還有各種不同的主題，因此大受業界歡迎。豈料，SOD社長井口翔因為尚未取得風俗業相關經營許可證而遭警方逮捕。如今，日媒也曝光餐廳內部的勁爆玩法。

根據日媒《FRIDAYデジタル》，東京警視廳本月14日以違反風俗營業法的嫌疑，逮捕SOD社長井口翔在內的2人。警方認為，SOD LAND讓女員工穿著比基尼陪顧客喝酒的行為已經涉及風俗業，不過SOD LAND卻尚未取得相關許可。

SOD LAND由SOD現年64歲的創始人高橋雅也（高橋がなり）擔任為餐廳量身打造的製作總指揮，並選擇於2020年10月10日開業，其標榜的文句為「大人們的主題樂園」，餐廳包含地下1樓至4樓，共為5層樓，每層樓都擁有不同的主題，標榜顧客可以和心儀的AV女優喝酒，店內的14名女服務生，有些是正牌的AV女優，有些則是性感寫真模特兒，甚至是地下偶像。

▲AV女優穿上爆乳女僕裝，為顧客提供服務。（圖／Twitter@sodsakabagroup）

SOD LAND每一層樓都有不同的主題，B1為由新人AV女優陪伴的「女子社員酒場」招待所，據傳是SOD LAND起源，是2018年在東京秋葉原開業的「SOD女子社員酒場」概念店，顧客可以一邊享受遊戲、一邊與穿制服的女店員聊天，享受美人、美食、飲品；1樓販售SOD商品與光碟；2樓是「カクブツサロン」沙龍會館。

3樓設有「SOD Syain Bar KABUKICHO」，可以與知名的AV女優一同飲酒；至於4樓則設有「SILENT BAR」，為模仿成人影片「魔鏡號」系列的場景酒吧，穿著火辣比基尼的女優們隔著單向鏡，替顧客調製極為煽情的「搖乳雞尾酒」。

▲店內模擬「魔鏡號」設置單向鏡，女優調製「搖乳雞尾酒」。（圖／翻攝自日刊SOD）

SOD LAND的入場費為每小時2750日圓（含稅），另外還設有每30分鐘1100日圓的自動延長，每層樓提供的飲品皆須付費。

報導特別指出，由於SOD LAND畢竟還是餐廳，而非一般大眾印象中的風俗店，顧客們必須遵守不能隨便觸摸女性服務生的基本規則，由於女性也可以入場消費，因此女性顧客不在少數。

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