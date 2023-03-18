日本少年有樣學樣！藏壽司內噁舔醬油瓶　法庭狠判「保護觀察2年」

▲日本最近連續有多個商家被惡搞，藏壽司也有幾名年輕男女在店內「舔醬油瓶」，氣得業者憤怒提告。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／綜合報導

日本此前爆出有高中生在壽司郎狂舔醬油罐後引發軒然大波，不料這起事件竟掀起了一股模仿潮。名古屋有2男1女在另一家連鎖迴轉壽司店「藏壽司」有樣學樣，氣得公司硬起來蒐證報警，而法庭也在17日宣判其中一名少年必須接受2年的保護觀察。

據《產經新聞》等日媒報導，這起模仿案發生於今年2月3日晚間8時45分。當時，涉案的19歲少年和2名友人一同來到位於名古屋市中區的藏壽司名古屋榮分店，並在店內拍攝模仿壽司郎事件的惡搞影片。

與少年同行的21歲男子趁旁人不注意，拿起桌上的醬油瓶一口含住，而少年則使用智慧型手機錄下整個過程，隨後上傳至社群網路。影片在網上曝光後再度引發撻伐，而藏壽司得知消息後，也立刻蒐集相關證據報警。

警方受理該案後迅速展開調查，並在短時間內鎖定了3人的身份。3月8日，愛知縣警方依妨礙業務罪嫌將這2男1女逮捕，成為日本全國首次因類似事件被逮的人。

名古屋家庭裁判所17日做出裁定，宣判其中的19歲少年須接受為期2年的保護觀察。資料顯示，所謂「保護觀察」指的是犯案少年不用被送入少年觀護所，但必須接受保護觀察官的生活指導，並參與社會服務、定期回報個人生活狀況。