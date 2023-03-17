外交部辦晚宴　宏都拉斯大使卻沒到！蔡英文「台灣是世界的台灣」

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蔡英文出席外交部晚宴　喊話「台灣是世界的台灣」！這國大使卻沒到

▲▼外交部晚宴不見宏都拉斯大使　蔡英文喊話：台灣是世界的台灣。（圖／總統府辦公室）

▲外交部舉辦晚宴，蔡英文喊話，台灣是世界的台灣，希望各位貴賓與台灣一起攜手向前，打造安全美好的未來。（圖／總統府辦公室）

記者趙蔡州／綜合報導

外交部17日舉辦112年新春聯歡晚會，包含總統蔡英文、外交部長吳釗燮夫婦及各國駐台使節暨配偶皆受邀出席，近日尋求與中國建交的宏都拉斯駐台代表則未見出席。蔡英文致詞表示，台灣是維護區域和平、堅守民主自由的良善力量，台灣願意也有能力，跟各盟友一起加強合作，確保印太區域和平及穩定。

▲▼外交部晚宴不見宏都拉斯大使　蔡英文喊話：台灣是世界的台灣。（圖／總統府辦公室）

▲外交部舉辦112年新春聯歡晚會，多國駐台使節暨配偶受邀出席。（圖／總統府辦公室）

我國友邦宏都拉斯總統日前宣布，將與中國建立正式外交關係。宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）也坦言，宏都拉斯國內經濟與財政已經不堪負荷，龐大的債務正在淹沒這個國家，加上台灣方面拒絕重新調整債務、增加金援，才決定尋求與中國建交。

外交部17日舉辦112年新春聯歡晚會，包含總統蔡英文、外交部長吳釗燮夫婦、總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄、我國各部會高層官員及各國駐台使節暨配偶皆受邀出席，卻不見宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）出席活動。

蔡英文上台致詞時表示，她要特別謝謝各位使節代表，過去一年多來給予台灣許多的支持和協助，在國際上的許多場合中，為台灣發聲、力挺台灣，提高台灣的國際能見度，「近年，台灣與各國攜手合作，共同創造的成果，也讓我們彼此的情誼，更加深厚」。

蔡英文說，過去一年多來國際情勢出現許多變化與挑戰，從全球防疫、援助烏克蘭及土耳其震災等，台灣始終跟國際社會站在一起，積極與各國相互合作，「隨著全球疫情趨緩，我們陸續放寬防疫措施，也會努力為全球的經濟復甦，貢獻更多的心力」。

▲▼外交部晚宴不見宏都拉斯大使　蔡英文喊話：台灣是世界的台灣。（圖／總統府辦公室）

▲蔡英文感謝各位使節代表，過去一年多來給予台灣的支持和協助。（圖／總統府辦公室）

蔡英文還說，台灣會持續和友邦及理念相近的國家，針對氣候變遷、公共衛生、婦女安全與數位經濟與供應鏈等領域進行更廣泛的合作，未來將透過「疫後特別預算」確保國內經濟發展動能，其中協助中小企業的轉型、加速國內市場及產業復甦則是重中之重。

蔡英文最後說，台灣是維護區域和平、堅守民主自由的良善力量，面對威權主義持續擴張，台灣除了會強化自我防衛能力，也願意國際民主盟友一起加強合作，確保印太區域的和平及穩定，「台灣是世界的台灣，我們會繼續努力，也請各位使節代表與貴賓，與我們一起攜手向前，一起打造安全與美好的未來」。

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