飛安版圖不能缺了台灣！聖露西亞外長拜會民航局　挺台加入ICAO

▲民航局長林國顯接待聖露西亞外長包提斯與訪問團成員。（圖／民航局）

記者李姿慧／台北報導

聖露西亞外交部長包提斯（Alva R. Baptiste）伉儷率團來台訪問，今(3/17)拜會民航局，聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯強調，台灣不應被排除在國際民航組織(ICAO)之外，聖露西亞將持續支持台灣參與ICAO。

包提斯伉儷等人今天赴民航局拜會，也是他第二次造訪民航局，民航局長林國顯率相關主管接待，由於包提斯具備航空管制專業背景，且身兼聖露西亞民航事務部長，雙方對話聚焦民航議題。林國顯表示，近年我國建造桃園國際機場新塔台、改善各項航管硬體設備，並引進新技術以提升空中交通處理能量，且我國與美國及日本等國家相互開放天空，為航空公司拓展更具彈性的營運空間，以利未來我國空運運量能持續提升。

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林國顯強調，台灣一直致力於爭取有意義參與ICAO，現任美國駐ICAO代辦、前美國在臺協會(AIT)處長酈英傑亦公開肯定我國在飛安方面的表現與成就，希望能獲得其他國家持續支持台灣參與ICAO，並對露國支持我推動參與ICAO推案表達由衷感謝之意。

包提斯則表示，空運對全球貿易及經濟非常重要，40%全球貿易是透過航空運輸，對全球整體經貿往來極為重要且不可或缺，確保飛航安全更至關重要。

基於空運對全球經貿的重要性以及飛航安全，包提斯直言，聖露西亞因此持續在各種場合對外強調，臺灣不應被排除在國際民航組織(ICAO)之外，聖露西亞將持續支持台灣參與ICAO。