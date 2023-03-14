清明5天連假！國道交通量上看1.4倍　4狀況害回堵最高罰6千元

▲在國道車輪、膠皮或機件脫落，以及輪胎深度不足，可罰3千到6千元。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假將至，高公局預判將有大量車潮湧入，一旦車輛發生故障恐釀二次事故或嚴重回堵，提醒用路人行車前檢查車況，若缺油水電或爆胎將可罰600到1200元，若車輪、膠皮或機件脫落，以及輪胎深度不足，則可開罰3千到6千元。

清明將有5天，高公局預測連假首日(4/1)交通量最大，將是平常的1.4倍，恐難逃塞車。高公局表示，因國道車速較快，行駛途中一旦發生車輛故障，相對較為危險，用路人除平常就要確實保養車輛，連假長途行車前更應妥為檢查車況。

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高公局表示，據過去經驗，車輛在高速公路上發生故障的原因，多半是缺水、缺油、缺電或爆胎，用路人行前一定要做好五油三水的檢查。汽車行駛於高、快速公路如發生缺水、缺電、缺燃料等情況，可處600到1200元罰鍰。另汽車行駛高、快速公路，如車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，或輪胎任一點胎紋深度不足，可處駕駛人3000到6000元罰鍰。

高公局也提醒用路人，於國道行車途中若遇到救災或事故處理車輛時，應儘快向兩側避讓，讓該等車輛儘速抵達事故現場，俾儘快予以排除，降低事故對國道交通之影響。

高公局另表示，網路上常見因用路人阻礙救援車輛之影片，依據「道路交通安全規則」規定，在同向2車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車等同車道之前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道之車輛應減速配合避讓；違者可處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

根據規劃，清明連假期間(4/1~4/5)國道將實施單一費率及0-5時暫停收費，另外假期前兩週休(3/18~19、3/26)採單一費率再7折收費。民眾可多利用上述收費優惠時段上國道，避開壅塞時段。