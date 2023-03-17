佈局2024「自砍幾刀」？　他分析朱立倫3招：深奧難解

▲朱立倫。（圖／記者許靖騏攝）



實習記者李密／台北報導

國民黨選策會名單爭議延燒，黨主席朱立倫17日表示，外界的聲音他都聽到了，名單持續調整中。對此，學者鈕則勳分析，面對民進黨主席賴清德今定於一尊，國民黨依舊老神在在，甚至選策會的名單也被指涉與黑金有關。且朱立倫至今仍不願乾脆表態不選2024，質疑他想將此做為籌碼，與日後的候選人談判、權力分配。因此鈕則勳認為，朱立倫「自砍幾刀」的作為很妙，深奧難解。

▲鈕則勳。（資料照／記者湯興漢攝）



面對國民黨選策會爭議，鈕則勳17日指出，「朱立倫真的很妙，砍綠軍幾刀後，總會自砍幾刀。」近來侯友宜民調支持度緩步下降，確實有「侯侯做事情」的制式論述已無法滿足支持者深切的期待外，朱立倫面對賴清德定於一尊，感覺仍似老神在在，也讓支持者高度不耐，這是朱立倫第一個很妙的地方。

且作為挑戰者的國民黨，眼看民進黨已然變換隊形，國民黨卻以不變應萬變，再讓子彈多飛一會兒，實在讓人無法理解。就算朱立倫已開始拜訪請益之旅，要將縣市長都拜訪完才決定2024提名制度的話，賴清德可能已經去美國面試了。

鈕則勳指出，朱立倫在「選策會」名單的安排也很妙，不是一堆已經不在政治第一線的前輩先進之外，就是有某種程度的爭議，甚至會被指涉與黑金有關的人士。國民黨似乎忘了日前才喜孜孜的批民進黨黑金，今天就被迴力鏢狠狠的打臉，而引發軒然大波。



鈕則勳也批評朱立倫一直說「無私無我」要當「總教練」，似乎也表態說黨內民調不用將自己放進去，又去接連拜訪幾位前主席，取得促成團結的心法，又宣示「做球給主要候選人」。他認為朱立倫不選2024，因為他絕對不會去做這種損人不利己的事，但為何又不願意將「不選2024」這句話乾脆說出？難道是仍想把「不宣布不選」當作籌碼，和「主要候選人」博弈或談判日後的權力分配？

鈕則勳表示，若真如此，朱立倫就還沒有辦法做到真正的無私無我，他的宣示又可能會被認為是「做半套」，這樣的團結也只會是「表面張力式」的團結，一吹就破。