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首爆H9N2禽流感「追蹤21名接觸者」　羅一鈞：國外有2例禽傳人致死

▲▼國內首例H9N2禽流感，疾管署副署長羅一鈞3/17說明。（圖／翻攝防檢局直播）

▲國內首例H9N2禽流感，疾管署副署長羅一鈞說明。（圖／翻攝防檢局直播）

記者洪巧藍／台北報導

金門禽場檢出H9N2病毒，為國內首見！疾病管制署今（17）日表示，H9N2目前屬於對人的疾病嚴重程度為「低」之新型A型流感亞型，國際間僅有零星人類感染H9N2個案報告，近9成個案發生在中國大陸，且有2人死亡。國內則無人類確診個案發生，而檢出病毒之禽場今日完成撲殺清場，相關防治與禽場人員21人已經造冊並且進行健康狀況追蹤。

▲▼國內首例H9N2禽流感，疾管署3/17說明。（圖／疾管署提供）

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▲國內首例H9N2禽流感。（圖／疾管署提供）

疾病管制署今(17 )日表示，國內禽場禽流感疫情持續升溫，日前一禽場檢出H9N2病毒，為我國首度於禽場檢出此亞型病毒株。

疾管署指出，針對國內檢出H9N2亞型病毒之禽場，衛生單位已針對從事撲殺、清場相關人員協助其個人防護裝備穿脫相關衛教，並已於第一時間造冊與進行健康狀況追蹤等防治措施，目前掌握接觸者防治人員20人、禽場人員1人，共21人，皆無出現類流感症狀。另針對國內禽流感疫情之接觸者，自今(2023)年1月起，相關接觸者列冊健康管理追蹤共695人(分屬47場)，均未發現新型A型流感人類個案。

▲▼國內首例H9N2禽流感，疾管署3/17說明。（圖／疾管署提供）

▲國內首例H9N2禽流感。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，自2013年起國際間持續報告零星人類感染H9N2案例，迄今累計報告至少97例，逾7成為幼童，重症計8例，死亡計2例(均有慢性病史)，主要發生於亞洲且近9成個案發生於中國，最近1例為2022年11月中國湖南省輕症病例。

WHO 2023年2月24日針對H9N2風險評估表示，目前多數病例曾接觸禽鳥或受汙染環境，由於病毒於家禽中持續流行，預期將持續出現零星人類案例，惟目前證據顯示其尚未獲人際傳播(人傳人)能力，社區傳播可能性低，但可能出現偶發人類感染病例，需密切監測。H9N2目前屬於對人的疾病嚴重程度為「低」之新型A型流感亞型。

疾管署提醒，由於國內禽類疫情持續發生，感染禽流感之家禽其呼吸道分泌物及排泄物都可能含有病毒，工作人員若不慎接觸，很可能透過呼吸道、眼、鼻及口腔黏膜等傳染途徑進入人體，人類暴露及感染風險增加，籲請禽畜相關工作人員，落實工作時佩戴個人防護裝備。

為防範新型A型流感，籲請醫師如遇類流感患者，請確實詢問其TOCC(旅遊史、職業史、接觸史及群聚史)，倘符合新型A型流感通報條件，務必儘速通報。另請民眾遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

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