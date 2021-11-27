男開車回家卻突遭賞巴掌！施暴者喊：他性侵母狗、吃狗肉　下場曝

▲溫女聲稱，邱男開車撞到狗，還性侵狗、吃狗肉，才會動手打對方巴掌。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

溫姓女子今年1月23日晚間5時許，於台東縣池上鄉萬朝橋下路旁，見邱姓男子開車經過撞到狗，趁對方搖下車窗查看時，突然上前毆打對方臉部。溫女事後挨告傷害罪，並指控因邱男撞狗且性侵她視為子女的狗、吃狗肉，才會出手。不過，法院日前勘驗相關事證，不採信溫女說詞，依傷害罪判她拘役20日，得易科罰金2萬，可上訴。

判決指出，溫女坦承有動手，但辯稱，因邱男時常性侵害母狗，狗就像她的子女，為了保護子女才會反擊，且力道沒有很重；當時揮手毆打時，邱男還在笑，根本未受傷，反倒全案是發生於3年前，邱男拖了2年半的時間才去驗傷，驗傷單是假的、警方密錄器影像也是剪接過的。

邱男表示，當天他工作返家開車過程，因遇到狗竄出，便搖下車窗了解是否撞到狗，怎料，卻遭溫女毆打。根據密錄器畫面，同行的邱男姐姐向警方表示，溫女餵食流浪犬，而弟弟有輕微撞到狗但沒事，結果溫女見狀就打弟弟、還拉扯弟弟頭髮。不過，溫女當下則指控，「邱男撞狗、吃狗肉，還性侵狗，讓狗死得很可憐，是邱男先攻擊我的，不能反擊嗎？」

對此，法官勘驗相關事證，確認驗傷單、密錄器影像未造假，而溫女聲稱邱男性侵狗的部分，明顯偏離常人的日常生活經驗、亦無相關證據佐證其真實性，故不採信溫女說詞，考量溫女始終否認犯行，至今仍未與邱男達成和解，最終依傷害罪，判溫女拘役20日，得易科罰金2萬，全案仍可上訴。

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