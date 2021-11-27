　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男開車回家卻突遭賞巴掌！施暴者喊：他性侵母狗、吃狗肉　下場曝

▲▼南韓吃狗肉爭議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲溫女聲稱，邱男開車撞到狗，還性侵狗、吃狗肉，才會動手打對方巴掌。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

溫姓女子今年1月23日晚間5時許，於台東縣池上鄉萬朝橋下路旁，見邱姓男子開車經過撞到狗，趁對方搖下車窗查看時，突然上前毆打對方臉部。溫女事後挨告傷害罪，並指控因邱男撞狗且性侵她視為子女的狗、吃狗肉，才會出手。不過，法院日前勘驗相關事證，不採信溫女說詞，依傷害罪判她拘役20日，得易科罰金2萬，可上訴。

判決指出，溫女坦承有動手，但辯稱，因邱男時常性侵害母狗，狗就像她的子女，為了保護子女才會反擊，且力道沒有很重；當時揮手毆打時，邱男還在笑，根本未受傷，反倒全案是發生於3年前，邱男拖了2年半的時間才去驗傷，驗傷單是假的、警方密錄器影像也是剪接過的。

邱男表示，當天他工作返家開車過程，因遇到狗竄出，便搖下車窗了解是否撞到狗，怎料，卻遭溫女毆打。根據密錄器畫面，同行的邱男姐姐向警方表示，溫女餵食流浪犬，而弟弟有輕微撞到狗但沒事，結果溫女見狀就打弟弟、還拉扯弟弟頭髮。不過，溫女當下則指控，「邱男撞狗、吃狗肉，還性侵狗，讓狗死得很可憐，是邱男先攻擊我的，不能反擊嗎？」

對此，法官勘驗相關事證，確認驗傷單、密錄器影像未造假，而溫女聲稱邱男性侵狗的部分，明顯偏離常人的日常生活經驗、亦無相關證據佐證其真實性，故不採信溫女說詞，考量溫女始終否認犯行，至今仍未與邱男達成和解，最終依傷害罪，判溫女拘役20日，得易科罰金2萬，全案仍可上訴。

【更多新聞】

她咬一口雞排蛋堡斷2顆牙…怒控：有骨頭！知名早餐店要賠10萬

新店男離家門5步「中4槍亡」！給妻「最後的飲料」打翻了

不滿被勸戴口罩！桃園男「持刀刺死超商店員」

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
快訊／32歲護理師彩虹橋輕生　搶救3天不治
Omicron來勢洶洶北市跨年還辦嗎？　柯文哲回應了
南非機場擠爆！各國祭入境禁令防Omicron　旅客搶搭最後航
北捷大虧50億「仍發4.4個月年終」　柯文哲：疫情因素非同仁
女球迷被離職後「全勤追富邦」　看104場費用曝光
遭爆走後門！求走鐘獎「安插1個」張旭認了　網再挖板擦妹內幕
外商經理月收16萬怨「每天僅150零用錢」！　妻嗆：賺太少
最凶Omicron！疫苗效力降低40%　科學家：最糟糕的突變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／澎湖護理師網美景點輕生！搶救4天宣告不治

停等紅綠燈友人狂按喇叭助威　駕駛車陣揮西瓜刀網路瘋傳

屏東國民法官實模擬審理殺人案　判刑比原判重2年半

男開車回家卻突遭賞巴掌！施暴者喊：他性侵母狗、吃狗肉　下場曝

富商偷吃山友！每月3萬「愛心捐款」換啪5次　正宮見戀愛記事氣瘋

驚險畫面曝！警轟19槍緝悍匪　賓士竄國道再闖市區囂張路徑曝

離譜下士醉癱超商前睡大覺！20同袍送舊敗軍紀　十軍團將嚴懲

起底前華航副機師！下半身思考偷吃不擦嘴　女友曾當他面要跳樓

酒後闖紅燈撞死機車騎士找兒頂替　父子都吃官司法官這樣警告他

車停路中間掉出一條腿　警上前關心車內發現不能說的秘密

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

騎士不滿被按喇叭竟「急煞攔車」　狂踹自家車洩憤...路人全看傻眼

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

快訊／澎湖護理師網美景點輕生！搶救4天宣告不治

停等紅綠燈友人狂按喇叭助威　駕駛車陣揮西瓜刀網路瘋傳

屏東國民法官實模擬審理殺人案　判刑比原判重2年半

男開車回家卻突遭賞巴掌！施暴者喊：他性侵母狗、吃狗肉　下場曝

富商偷吃山友！每月3萬「愛心捐款」換啪5次　正宮見戀愛記事氣瘋

驚險畫面曝！警轟19槍緝悍匪　賓士竄國道再闖市區囂張路徑曝

離譜下士醉癱超商前睡大覺！20同袍送舊敗軍紀　十軍團將嚴懲

起底前華航副機師！下半身思考偷吃不擦嘴　女友曾當他面要跳樓

酒後闖紅燈撞死機車騎士找兒頂替　父子都吃官司法官這樣警告他

車停路中間掉出一條腿　警上前關心車內發現不能說的秘密

快訊／澎湖護理師網美景點輕生！搶救4天宣告不治

前灰熊防守悍將艾倫詐保官司纏身　請求球衣退休儀式延期

本來只想買肥皂　逛一圈好市多「購物車塞爆」噴萬元：回不了家

移民署感恩節音樂會 　「感恩、多元文化融合」為主軸

經濟成長率上修至6.09％、創11年新高　網熱議：與實際生活落差過大

2021臺北盃開打！黃珊珊超萌Cosplay造型亮相　前世界冠軍班尼經驗談

金馬58今晚登場！邱澤、柯震東爭影帝17:15《ETtoday》全程直播

Omicron來勢洶洶！北市跨年應變　柯文哲：有可能3天前說不辦

停等紅綠燈友人狂按喇叭助威　駕駛車陣揮西瓜刀網路瘋傳

G奶童顏被誤認12歲平胸妹！她怒「解放車頭燈」　上下晃動震暈網友

猴媽收留遭棄2奶狗「當孩子撫養」　四處尋庇護所、餵奶...免流浪街頭

社會熱門新聞

50億元海洛因磚真相　幕後主腦爭全台3成毒品市場

台中巡佐撞車「陰莖3度燙傷無法行房」 怒提國賠52萬結果曝

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

即／漁船絞網失去動力　船長潛水排除卡船底亡

獨／被C300哥撞飛後…女外送員超慘現況曝！

無名女屍終於回家了　悲慘身世曝

她咬一口雞排蛋堡斷2顆牙！知名早餐店要賠10萬

年度槍枝查獲排行榜公布　六都都輸新竹

工程師偷拍女同事洗澡　判賠220萬創紀錄

50億海洛因磚扯出「桃園女金主」　新崛起女毒梟就是她

快訊／大貨車轉彎上國道　YouBike騎士撞上亡

賓士男闖路檢點　衝撞警員受傷

兄弟撂話瑪莎3惡少秒變小綿羊　看守所說話了

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

更多熱門

相關新聞

瑪莎拉蒂惡煞逞凶竟「非現行犯」　律師批警太瞎

瑪莎拉蒂惡煞逞凶竟「非現行犯」　律師批警太瞎

台中宋姓男大生深夜擦撞瑪莎拉蒂名車，遭開車惡少等3人打得頭破血流，警方做完筆錄卻將逞兇3人以「非現行犯」為由放走，引發輿論嘩然。律師謝岳龍指本案警方處理方式「太瞎」，至少應問受害人或家屬是否提告、也沒請示檢方是否將3嫌移送，警方可能有縱放人犯之嫌，即使是過失，也可能有6月以下的刑責。

渣男硬上女友飛刀射胸口　傳訊友人來洩慾

渣男硬上女友飛刀射胸口　傳訊友人來洩慾

出生22天僅增重50公克！女嬰遭生父凌虐

出生22天僅增重50公克！女嬰遭生父凌虐

她想拿回泰迪熊布偶　慘遭前任毆打性侵

她想拿回泰迪熊布偶　慘遭前任毆打性侵

狼牙棒割頸　法院認證神器輕判引戰

狼牙棒割頸　法院認證神器輕判引戰

關鍵字：

台東地院傷害罪撞狗性侵狗

讀者迴響

熱門新聞

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

男星引退「收垃圾維生」曾娶國民女神

印度神童又中　還有5預言剉咧等

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

50億元海洛因磚真相　幕後主腦爭全台3成毒品市場

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半高空墜下

超兇AV女優引退成上班族！　「真實年齡」揭事務所內幕

Omicron正式命名　多國宣布關閉邊境

最愛裝傻，實際上超精明的3星座

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

新變種Omicron出現　醫：我去年就說「你今年也跨不了年啦」

更多

最夯影音

更多
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面