台東男辱罵「討客兄」挨告　女依「台灣罵人價目表」求償16萬　

▲ 台東董女不滿被蔡男辱罵，拿出「罵人價目表」向對方求償16萬。（圖／記者楊鈞典攝）

記者翁子皓／台東報導

台東一名董姓女子被蔡姓男子以台語髒話辱罵，一怒之下把蔡男告上法庭，並參考新聞報導的法院判決「罵人價目表」，向蔡姓求償16萬元。台東地院近日判決結果出爐，不過法官並沒有按照罵人價目表，而是在綜合考量後，判蔡姓男子支付10萬元賠償。

台東蔡男2020年前往董女的住處，在對方家裡大門開啟的狀態下，以台語辱罵對方「X妳娘雞掰」、「討客兄」、「不要臉的臭女人」，還揚言「要找人對付妳」、「要找人跟妳輸贏」、「要讓你在成功鎮身敗名裂」。董女在害怕之下，報警處理。

台東地院在刑事上，依恐嚇危害安全罪，判處蔡男拘役40天。董女在民事另外請求賠償，她參考從新聞上看來的法院判決「罵人價目表」， 計算出「X你娘雞掰」8萬元、「討客兄」6萬元、「不要臉的臭女人」2萬元，合計請求求償16萬元，並要求對方還清以前要支付利息。



台東地院近日判決結果出爐，法官考量到蔡男的經濟困難，與其他綜合考量下，沒按照有「罵人價目表」所標示的價格，判處蔡男賠償10萬。

這份網路盛傳的「罵人價目表」，其中最常見的一字國罵，法院認定為發語詞，所以無罪，而作家馮光遠用來形容馬英九與金溥聰的「特殊性關係」，當時被高等法院判決須賠償100萬元的天價。

↓↓↓以下是網友整理出的「台灣罵人價目表」↓↓↓

罵「X」 只是台語發語詞 無罪

罵「更年期到了」判賠2千

罵「賤貨」判賠3千

罵「敗類」判賠3千

罵「米蟲」判賠6千

罵「王八蛋」判賠1萬

罵「不要臉髒東西」判賠2萬

罵「你去吃屎啦」判賠2.5萬

罵「賤人就是矯情」判賠5萬元

罵「智障」判賠5萬元

罵「頭殼裝屎」判賠5萬

罵「白痴」判賠5萬5000元

罵「下流」判賠6萬

罵「婊子」判賠6萬

罵「幹X娘」判賠8萬

罵「死番仔」判賠10萬

罵「人渣」判賠30萬元

罵「神經病」判賠30萬

罵「特殊性關係」判賠100萬