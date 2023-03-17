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台灣這3家餐廳入選！　2023「亞洲50」51至100名名單曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲台北logy再次入選。（圖／翻攝自Facebook）

記者崔子柔／綜合報導

2023「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants） 將於28日晚間在新加坡頒獎，不過在這之前，主辦方率先公布了第51到100名的餐廳，其中有3間餐廳位在台灣。

位於台北、三度蟬聯米其林二星的logy，今年位居第57名（去年第38名），一位難求的足立壽司（Adachi Sushi）位於第87名（去年第52名），而高雄由武田健志（Kenji Takeda）主廚帶領的Liberte則在榜上排名第96名（去年第72名），目前整體看來台灣餐廳排名有滑落的趨勢。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲足立壽司。（圖／翻攝自Google評論）

「51-100名」名單中有4間餐廳來自上海，其中第89名的遇外灘是新上榜餐廳；香港則有8間餐廳上榜，在名單中名列前茅，其中包括3間新上榜的餐廳甬府（第54名）、Ando（第61名）及 Estro（第62名）。

東京有6間餐廳上榜，新入圍的餐廳有Esquisse（第67名）、The Pizza Bar on 38th（第80名）以及Hommage（第91名）。獲選2023 年度「美國運通最值得關注獎」的雅加達餐廳「 August 」，則在榜上排名第95名。

新加坡、曼谷分別有6間餐廳上榜，吉隆坡、孟買及首爾則均有3間餐廳上榜。

▼高雄Liberte上榜。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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