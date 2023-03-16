柯文哲訪美行！當地同鄉會嗆拒接待　他嘆：對天真的兩岸口號有所體會

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲訪美連連碰壁，2019年全美台灣同鄉會拒絕接待，今年預計4月訪美，同鄉會更早早發聲明強調「2023拒絕柯文哲前市長虛情假意的政治補考」，對此，民進黨團幹事長鄭運鵬16日表示，祝福台灣企業或政黨出訪順利，但全世界台灣同鄉會對中國打壓感同身受，他們有其在地的觀察，對柯文哲天真、不可行的兩岸口號有所體會。

柯文哲曾在台北市長任內訪美，當時全美台灣同鄉會發聲明表示「不歡迎『兩岸一家親』的柯市長」，柯今年預計4月8日以2024總統候選人身份再度訪美三週，預計發表「兩岸和平、台灣自主」、「強國等距」論述。

對此，休士頓台灣同鄉會及台灣人公共事務會南德州分會發布聯合聲明，強調「拒絕柯文哲虛情假意的政治補考」、「根本不存在自由美國跟獨裁中國等距的理論」。

鄭運鵬表示，台灣在全世界各地同鄉會不只關心台灣、協助跟友邦友誼，對於中國打壓也感同身受，他們有其在地的觀察，對柯文哲天真、不可行的兩岸口號有所體會。

鄭運鵬指出，希望柯文哲團隊能聽進去，身為執政黨，祝福台灣企業或政黨出訪順利，有助於台灣跟當地國往來，若對方願意有高層接待一定是好事，但希望他的兩岸見解不要造成對台灣的誤解，柯文哲不要犯這個錯誤。