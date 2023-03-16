捐10萬善款！柯文哲籌組基金會首場公益活動　參觀身障者小作坊

▲台灣眾望關懷基金會探訪伯立歐，為辛苦工作身障者打氣。（圖／眾望基金會提供）

記者袁茵／台北報導

卸下台北市長身份、專職擔任民眾黨主席的柯文哲，為了備戰2024總統大選，日前籌組「台灣眾望關懷基金會」，並進行第一場公益活動。柯文哲16日偕同基金會幹部南下彰化，並參訪身障者小作坊，並捐出10萬元善款；柯文哲表示，希望以扶助社會弱勢為核心，驅動社會的眾志與眾力。

柯文哲16日偕同台灣眾望關懷基金會幹部南下彰化，赴「伯立歐小兒麻痺＆愛加倍庇護工場」參觀身障者小作坊，體驗手工摺紙盒，並捐出10萬元善款，希望拋磚引玉，成為台灣社會弱勢團體最強而有力的後援。

成立伯立歐家園的小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，目前伯立歐已經提供多達400多個工作機會，希望照顧身障弱勢朋友培養一技之長、藉由穩定的工作減少家庭負擔，提升生活品質。

伯立歐為了更進一步照顧更多身障者，已經購地準備興建庇護家園，伯利歐希望在各界支持下，能盡速開工，讓伯利歐家園成為彰化偏鄉地區共善共老的園地，提供身障弱勢者更有品質與尊嚴的生活。

柯文哲致詞表示，對於伯立歐的努力與善舉，讓他相當感動，「對別人好不是憐憫或施捨，而是邁向一個更公義的社會，相互幫助，這也是眾望關懷基金會成立的宗旨與初衷。」希望以扶助社會弱勢為核心，驅動社會的眾志與眾力，讓更多人願意從更多元的角度關懷社會，讓愛心與正向的力量無限循環。