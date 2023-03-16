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二膽兵不想返台還有「更大條」　友人爆：錢莊催債打爆手機

金門二膽島上兵陳嘉壎（圓圖者）游到廈門「不想返台」，友人爆料他除了欠銀行錢，更大條的是欠地下錢莊。（本刊資料照）

▲金門二膽島上兵陳嘉壎（圓圖者）游到廈門「不想返台」，友人爆料他除了欠銀行錢，更大條的是欠地下錢莊。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎9日穿著救身衣游到中國，被中方海警救起，被安置在廈門，家人坦承他積欠4家銀行30萬元債務，但陳姓上兵的友人向本刊爆料，陳欠銀行的錢根本是「小條的」，真正讓他壓力爆表的是欠地下錢莊的錢，估計欠了1、200萬元，根本無從還起，228連假前最後一次見到陳，「他手機簡訊跟來電，滿滿都是錢莊來催債的！」

「欠銀行的30萬，根本就是小條的，他應該是被（地下）錢莊追債追到走投無路了。」陳姓上兵的友人向本刊爆料，陳員228連假前放返台假，休了10天假，還跟幾個智光商工畢業的同學、熟識友人聚餐，席間，陳看起來心事重重，追問之下，他才秀出手機上的催債簡訊及未接來電，幾乎都是打來或傳訊來要錢的，「他看起來就是快爆炸了！」

「錢莊欠多大條？」友人席間曾挑明問陳嘉壎，陳並未明說，但隱約打探及從陳的抱怨聽起來，本金及加上利滾利，應該有7位數，應該在1、200萬元之間，友人只能勸他好好解決，千萬不要想不開。但沒想到，他一回部隊沒幾天，就傳出他從部隊失蹤，後來人出現在廈門被救起的事。

對於國民黨立委陳玉珍透露，不排除陳姓上兵有家裡不知道的「更大的坑」，友人爆料，陳不只金錢觀偏差，人生也搞得一團亂，2020年時，陳看上一部要價近15萬元的重型機車，因為自己的信用不佳無法貸款，只好拜託當時女友以幫忙辦貸款，隔年3月兩人分手，陳要把車子賣掉，但二人竟為此鬧翻，還告上法院，離譜的是，隔年，陳交了新的女友，兩人閃電結婚，嚇壞不少親友，更扯的是，這段婚姻竟然僅50天就離婚收場。

該友人透露，陳嘉壎有乙級廚師證照，在部隊就是伙房兵，要出賣軍情的可能性並不高，「他沒那個價值啦！」因為軍中志願役薪俸較高，他才會「簽下去」轉服志願役，但陳對財務非常沒有概念，轉服後薪水變高，卻一樣亂花錢，每個月的薪俸早就不夠還債，他預定明年就要退伍，平日雖然躲在部隊，但休假回台都被債務逼到快崩潰，不難理解他現在在對岸吃好、睡好，不想回台面對的心情。

本刊根據陳嘉壎友人的爆料內容致電陳父，陳父氣憤指出：「這些說法都無憑無據，如果有人願意具名指控，我歡迎這些人站出來跟他們對質，但不會再回應這些指控。」




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