開放小三通中轉！陳福海訪廈門市委書記　推「廈金旅遊生活圈」

▲3/25將開放小三通客運中轉，金門縣長陳福海與廈門市委書記崔永輝會面談論未來「廈金旅遊生活圈」之細節。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣長陳福海昨(15)日率隊赴廈門拜會廈門市府、台辦等單位，雙方就旅遊、文化、體育以及宗教等民生議題展開座談交流。陳福海期盼隨著疫情緩和，能重啟陸客遊金門的政策，初步可先開放廈漳泉居民或海西經濟區民眾到金門。廈門市委書記崔永輝回應，完全理解金廈間民眾密切的友善情感，將全力推動兩門的民生經貿互動，適當的時候也希望能到金門交流。

停航3年的小三通在1月初復航時仍有中轉與戶籍的管制，在縣長陳福海積極奔走兩岸後，搭乘條件與流程逐漸放寬，清明節前台商將能透過小三通中轉兩岸，預期小三通中轉客人將逐漸回流，不過因為少了陸客，對於地區旅遊量能還是有不小的影響。

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據了解，縣長陳福海在首次執掌縣政時，金廈兩門就有例行性定期的官方座談交流會議，前幾年因為疫情因素小三通停航，兩門間的交流也隨之停止。為了及早讓金門旅遊與金酒銷售回復疫情前的水平，縣長陳福海昨日在金門縣議員陳錦偉、觀光處長張瑞心、建設處代處長李銘培、體育場場長林蔚尚與大陸事務辦公室幕僚陪同下前往廈門拜會廈門市府與台辦官員，就陸客旅遊、金酒銷售、大嶝島原籍金門鄉親配售酒等議題與廈門方座談。

這場小三通復航後金廈兩門首次的座談會議由廈門市委書記崔永輝主持，包括市府秘書長連坤明、台辦主任劉金柱以及分管台港澳、旅遊業務的副市長莊榮良一同與會，會議由崔永輝先向陳福海與金門縣府團隊做廈門現況的簡要說明，同時也提出包括廈門新機場、供電供氣至金門等工程的準備情況。

針對疫後旅遊經濟財的爭取，縣長陳福海表示，小三通台籍旅客很快就能透過金門中轉往返兩岸，接下來希望陸客遊金門也能盡快上路，由於目前兩岸對於陸客旅遊仍有一定程度的管制，因此金門縣府將會向北京與台北分別爭取先開放海西經濟區或廈漳泉民眾到金門旅遊。

針對大嶝原籍金門鄉親配售酒的議題，陳福海則說，金酒公司在前往大嶝島考察後正在設計具有特殊紀念意義的配售酒，不過由於專供大嶝鄉親購買的配售酒仍有減免高額關稅、消費稅的難關需要突破，因此希望轄管大嶝島的廈門市府也能給予必要支持，共同行銷推廣福建名酒-金門高粱酒。

2020年疫情後才接任廈門市委書記的崔永輝表示，雖然沒有到訪過金門，不過看了很多有關兩門間的交流資料，對於這座離廈門僅一水之遙的金門非常嚮往，因此希望能協助先開展陸客到金門旅遊這項工作。

由於小三通已復航2個月，崔永輝認為五通碼頭是兩岸鄉親來往的重要口岸，將請廈門市府在五通客運大樓內安排一處適當空間作為應急聯繫與旅遊諮詢的廈金鄉親服務站。趁著疫情後旅遊業態陸續復甦，崔永輝也要求廈門市文旅局在安排省外旅遊推介會時也邀請金門同行，替金門增加更多旅遊曝光度。

在座談中，首次碰面的陳福海縣長與崔永輝書記在許多議題交換過程中有著高度的共識與默契，雙方都希望能在金廈交流、旅遊共榮的基礎上開展更多民生經貿合作，先從文化、體育、宗教、經貿等民生議題切入，並積極爭取旅客能到金門一日遊、跨日遊，推動廈金跨域旅遊生活圈的復甦。