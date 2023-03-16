開車撞斷消防栓！狂噴水1hr馬路慘淹300米　女駕駛：吃腸胃藥想睡

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門金寧鄉周姓女駕駛昨(15)日行經埔後路段時，突然衝撞消防栓，導致消防栓斷裂，瞬間噴出半人高的噴泉，道路變小溪淹了300公尺，1個小時後自來水廠人員才到場搶修。警方獲報到場處理，周婦自稱吃了腸胃藥想昏睡才引發事故，警方初步排除酒駕，至於肇事原因仍待進一步釐清。

▲金門周姓女駕駛撞斷消防栓，導致水噴了1小時，淹了300公尺。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣金寧鄉埔後213號前路段昨(15)日15時15分許發生一起交通事故，經員警趕赴現場發現，周姓婦人駕駛自小客車由金城往埔後方向行駛，行經埔後213號前，疑因身體不適吃了腸胃藥後引起昏睡，不慎衝出路面先撞斷消防栓立牌、消防栓，再衝撞民宿招牌後車輛才停止，婦人當場嚇壞。

整起事故造成汽車左前車頭及輪胎損壞，消防栓斷裂瞬間湧泉，整條道路變水路，淹水至少300公尺長，差點淹到附近住家，民眾見狀急忙出來掃水，路過的外送員見狀，也緊急通報自來水廠修理，但遲遲等了1個小時才等到自來水廠來搶修，讓民眾感嘆真是浪費水。

自來水廠將評估損害消防栓及流掉的水，是否要跟婦人索賠。警方趕到現場對周女實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局在此呼籲，駕駛車輛時應全程保持警覺，如有身體不適情形切勿開車，精神不濟時應稍做休息、養足精神再上路，千萬不要硬撐，避免憾事發生。