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北榮、振興攜手203家基層診所　打造「共好社區醫療網絡」

▲▼ 北榮、振興攜手203家基層診所　打造「共好社區醫療網絡」。（圖／台北榮總提供）

▲北榮、振興攜手203家基層診所，打造「共好社區醫療網絡」。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

醫院診所攜手時代來臨！台北榮總、振興醫院及台北市、新北市共17個社區醫療群203家基層診所代表共同推動「後疫情時代社區共好醫療模式」，未來將持續透過大數據智慧醫療，讓醫院與社區診所緊密結合成為一個敏捷有韌性的社區醫療照護網絡，提供民眾更快速有效的醫療保健服務。

台北榮總陳威明院長、振興醫院殷偉賢副院長、邱泰源立法委員、台北市醫師公會理事洪德仁醫師3月15日齊聚台北榮總，宣告啟動「後疫情時代社區共好醫療模式」。台北榮總院長陳威明首先感謝社區醫療群支援去年中正紀念堂車來速快篩任務，他表示，台北榮總五好的核心目標就是「與人共好」，未來希望透過遠距醫療大數據，把創新研發能量落地導入社區，提供民眾最優質的醫療照護。

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立法委員邱泰源除感謝在場所有醫療人員在疫情期間的努力付出，更強調，臺灣由診所組成社區醫療群家庭醫師整合性照護模式十分重要，無論是糖尿病追蹤率、糖尿病、慢性阻塞性肺炎、心衰竭等慢性病指標在社區醫療群醫師照護下都有顯著改善，相關研究結果已經發表於國際知名期刊，後疫情時代更應該持續推廣。

在健保署推動的「家庭醫師整合性照護計畫」下，臺北榮總是17個社區醫療群的合作醫院，由醫療群下203家診所共245位醫師提供188825位家庭會員第一線「整合性」的醫療服務，並由醫療群提供24小時諮詢電話，會員有緊急醫療需求時都能立即獲得諮詢服務。

臺北榮總自100年5月起即與士林、北投、石牌、蘆洲、左岸五大社區醫療群合作，邀請社區醫師在北榮開設共同照護門診，參與病房巡診及推廣社區安寧照護，目前已經擴展到203家合作診所。涵蓋臺北市各區(除文山區)和新北市八里、三重、五股、汐止、淡水和蘆洲等地區，建立友善的雙向轉診模式。目前，已有62位社區醫師受聘為臺北榮總家庭醫學部義務特約主治醫師，111年透過社區醫療群的轉診，收治轉介門診3791人、急診轉介728人、住院病人4,722人次。

社區醫學科陳育群主任表示，為了持續社區醫療群緊密合作，落實雙向轉診分級醫療，臺北榮總打造優化智慧轉診資訊平台，開啟門診及住院綠色通道，提供數位資源共享、定期社區討論會議，並利用先進遠距醫療、智慧醫療，讓慢性傷口照護、預立醫囑、安寧照護等次專科能夠走進社區走進家中，與社區醫療群分工充分合作，共同守護民眾健康。

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