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全國個資外洩4個月沒人處理！　國民黨送中央16字：政府在哪？

▲▼國民黨團召開「2300萬人個資 15萬網賣4個月 政府在哪裡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「2300萬人個資 15萬網賣4個月 政府在哪裡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

去年10月駭客「OKE」於國外駭客論壇上公開兜售我國2,300萬民眾個資，要價5000美元（約新台幣15萬），引發軒然大波。國民黨團今（16）召開記者會，痛斥蔡政府面對國人個資外洩毫無作為，也沒有任何一位政府官員下台負責，難道陳內閣溫柔堅韌，只是口號而已嗎？

總召曾銘宗表示，近期蔡政府發生個資大量外洩事件，關係到2300萬人權益，為何未追究行政責任、法律責任、政治責任？政府是不是已經失控、失能了？國民黨團多次舉行記者會，要求政府盡速善後，提出解決方案，避免以後再發生類似事件，損害人民基本權益。重大個資外洩事件一再發生，嚴重損害民眾基本權益，怎麼監察院似乎又睡著了呢？黨團要求監察院盡速立案調查。

▲▼國民黨團召開「2300萬人個資 15萬網賣4個月 政府在哪裡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

書記長謝衣鳯表示問陳建仁，資安即國安，為什麼內政部在第一時間不坦承2300萬筆戶役政資料遭到外洩？非要到2月24日以後，由法務部調查局對外證實，外洩資料是我國2018年4月以前的戶役政資料，並發現虛擬錢包地址，為中國籍人士所有呢？

其次，這麼重大的資安事件，內政部戶政司居然沒有通報？從去年10月到現在，已經公開兜售超過4個月，而蔡政府居然坐視不管，且法務部調查局都沒有進一步跨部會通報嗎？

謝衣鳯痛斥，政府部門發生資安外洩問題，全部噤聲不處理，還認為是外包單位洩漏，悄悄想要修法補破洞。過去在2019年6月22日，銓敘部得知在國外網路論壇公開販售59萬筆公務人員個資，雖然沒有辦法第一時間確認資料內容，至少銓敘部當天依規定通報一級資安事件。為什麼內政部戶政司做不到？

藍委賴士葆認為，《個人資料保護法》第28條規定，「公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。」是不是台灣老百姓太善良了，沒有人依據《個人資料保護法》對行政部門提告。

賴士葆指出，國發會在2017年12月7日「政府機關導入安全傳輸通訊協定(HTTPS)說明」，針對政府網站面臨風險及解決方式，要求導入HTTPS；國民黨團也舉行過相關記者會，提醒數發部在部分政府部門官網中，仍未修改安全傳輸通訊協定(HTTPS)轉址，如果政府部門確實做到安全傳輸通訊協定(HTTPS)，資安就能多一層保護。

▲▼國民黨團召開「2300萬人個資 15萬網賣4個月 政府在哪裡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆說，日前唐鳳在立院答詢時還辯稱，政府部門都已經完成HTTPS轉址，但他進一步查證個政府部門網址後發現，仍有幾個部門的HTTPS轉址並未完成，顯然數發部資安署瀆職。

賴士葆並揭露，目前暗網上正在販售中華民國護照資料，一筆3元美金，顯見台灣個資外洩氾濫的情形嚴重，數發部到底在做什麼？拜託唐鳳不要只關心點麵線平台，請管好資安吧！

副書記長洪孟楷表示，2300萬筆戶役政資料只要15萬元就可買到，在網路上架4個月，有看到民進黨政府有任何作為嗎？台灣詐騙橫行，不是民眾不小心，而是政府沒有源頭管理、積極作為，導致騙集團可以不斷變形，繼續詐騙國人。

▲▼國民黨團召開「2300萬人個資 15萬網賣4個月 政府在哪裡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷認為，在民進黨政府執政下，個資外洩只有16個字可以形容，「粉飾太平、束手無策、互踢皮球、狂打太極」。洪問民進黨政府，從蘇內閣到陳內閣，有哪個政府部門首長，為國人個資外洩請辭下台負責？答案是沒有！也難怪詐騙集團依舊橫行，當電話那頭都能清楚說出你的配偶、父母身分證字號、出生日期，你會懷疑對方是詐騙集團嗎？當一張數位國寶高階圖檔在大陸賤賣9.8元人民幣(約50台幣)，民進黨政府還在空喊口號嗎？溫柔堅韌，請從保護個資開始做起吧。
 

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