分屍老父軀幹、頭、四肢成「人彘」　永和弒父分屍案定讞

▲永和殺父分屍人彘案兇手符姓男子，判刑19年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市永和區日前發生駭人聽聞的殺父分屍案件，84歲的老翁遭殺害後分屍，棄置水溝。由於遺體僅有軀幹，缺少頭部與四肢，媒體稱呼為「人彘分屍案」。檢警逮捕兇手竟是死者的兒子符姓男子，他不滿老父「照顧需求過高」才犯案。符男一二審均遭判刑19年，案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，現年56歲的符姓男子父母親離婚超過30年，符男與母親同住，並積極照顧母親需要；父親則獨自在安養院居住，一直到案發前幾天，符男才將父親接回同住。但疑似父親經常指使符男與母親，嚴重影響母子原本的生活，而且符男懷疑父親多次企圖進房間侵犯患有重度憂鬱症的母親，造成母親極大精神壓力。於是符男在2021年11月28日趁父親午睡時，以枕頭悶死父親。

符男殺害父親後將屍藏放在頂樓加蓋空間，由於擔心屍臭外洩，符男犯案後一週，以美工刀與鋸子將屍體肢解，分成軀體與頭部、四肢等部位；隔天凌晨再拖著行李箱走到永和區水源橋上，傾倒屍體、衣物與工具進瓦窯溝內。屍體2天後遭民眾發覺浮出水面，經通報後，警方撈出缺少頭部的軀幹，媒體遂以「人彘分屍案」稱呼。檢警隨後循線逮捕符男，聲押獲准，並依照「殺害直系血親尊親屬」、「毀壞屍體」等罪，提起公訴。

一審將符男重判有期徒刑19年，案件上訴二審，高等法院審理時符男坦承犯行，並請求法院輕判。至於檢方則認為，本案為震驚社會的兇殺案件，但卻沒有被害人家屬願意提告，但說到底，仍是「子弒父的人倫慘劇」，故建請法院加重其刑。但高院二審駁回上訴，維持有期徒刑19年。

符男二審遭判刑19年宣判後還押，當時記者詢問「有沒有想要交保回家照顧母親」，符男輕輕搖了頭，沒有多說。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。