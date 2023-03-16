陳瑩爭取部落用水正義　花東自來水延管補助1.4億元

▲民進黨立委陳瑩。（圖／陳瑩國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

去年0918花東強震造成花東災區許多簡易自來水管線破損，經修復之後，仍因水質濁度太高無法飲用。為改善此狀況，民進黨立委陳瑩去年10月18日即於總質詢要求行政院，應針對花東地形及人口分散的特殊性，提出針對花東自來水延管的專案補助計畫，行政院15日終於核定計畫經費新台幣1.4億元，可望解決花東部落的用水正義。

過去水利署針對無自來水地區的補助計畫，每戶補助延管工程經費上限為60萬元，凡延管工程總經費除以總戶數，在60萬元內的案件，才有機會進入評比，花東人口居住型態較分散的情況下，申請自來水延管的每戶平均費用較高，又加上每年自來水延管經費有限，呈現僧多粥少狀況，花東許多居民始終無法獲得補助申請自來水。

去年0918花東地震災區當中，許多部落使用的簡易自來水，地震後的水質遲遲無法恢復清澈乾淨，就算恢復後，也很容易再因氣候變化影響，用水混濁。

陳瑩去年即要求，行政院應該針對花東地形及人口分布情形，提出「花東自來水延管」的專案補助計畫，凡來自0918災區的自來水延管申請案，不受限於「補助60萬」上限規定，也沒有「總經費上限」的限制，盼藉此改善花東的用水問題；她亦指，目前花東符合水利署無自來水計畫而在等待預算的案件，也應一併專案處理。

陳瑩表示，自提出質詢後，便多次與經濟部水利署、國發會、自來水公司討論協調計畫內容，也帶著相關部會到部落舉辦「申請自來水延管補助」說明會，希望告訴部落使用自來水的好處，以及請自來水公司協助部落提出申請。今年1月經濟部向行政院提出專案計畫，昨獲得行政院先行核定1.4億元的經費預算，可受惠戶數共220戶，其中包括花蓮9件（壽豐鄉2件、豐濱鄉1件、鳳林鎮1件、光復鄉1件、富里鄉1件、瑞穗鄉1件、玉里鎮2件）、台東4件（鹿野鄉2件、關山鎮1件）、台東市1件。

陳瑩補充，針對地震災區的部分，玉里鎮的春日部落、馬太林部落、觀音部落、高寮部落、洛河谷部落、下德武部落、苓雅仔部落，以及卓溪鄉的清水部落、卓樂部落等，共9個部落的自來水延管申請案，待完成前置作業後，同樣納入該計畫模式辦理。