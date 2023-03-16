　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳瑩爭取部落用水正義　花東自來水延管補助1.4億元

▲▼民進黨立委陳瑩。（圖／陳瑩國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳瑩。（圖／陳瑩國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

去年0918花東強震造成花東災區許多簡易自來水管線破損，經修復之後，仍因水質濁度太高無法飲用。為改善此狀況，民進黨立委陳瑩去年10月18日即於總質詢要求行政院，應針對花東地形及人口分散的特殊性，提出針對花東自來水延管的專案補助計畫，行政院15日終於核定計畫經費新台幣1.4億元，可望解決花東部落的用水正義。

過去水利署針對無自來水地區的補助計畫，每戶補助延管工程經費上限為60萬元，凡延管工程總經費除以總戶數，在60萬元內的案件，才有機會進入評比，花東人口居住型態較分散的情況下，申請自來水延管的每戶平均費用較高，又加上每年自來水延管經費有限，呈現僧多粥少狀況，花東許多居民始終無法獲得補助申請自來水。

去年0918花東地震災區當中，許多部落使用的簡易自來水，地震後的水質遲遲無法恢復清澈乾淨，就算恢復後，也很容易再因氣候變化影響，用水混濁。

陳瑩去年即要求，行政院應該針對花東地形及人口分布情形，提出「花東自來水延管」的專案補助計畫，凡來自0918災區的自來水延管申請案，不受限於「補助60萬」上限規定，也沒有「總經費上限」的限制，盼藉此改善花東的用水問題；她亦指，目前花東符合水利署無自來水計畫而在等待預算的案件，也應一併專案處理。

陳瑩表示，自提出質詢後，便多次與經濟部水利署、國發會、自來水公司討論協調計畫內容，也帶著相關部會到部落舉辦「申請自來水延管補助」說明會，希望告訴部落使用自來水的好處，以及請自來水公司協助部落提出申請。今年1月經濟部向行政院提出專案計畫，昨獲得行政院先行核定1.4億元的經費預算，可受惠戶數共220戶，其中包括花蓮9件（壽豐鄉2件、豐濱鄉1件、鳳林鎮1件、光復鄉1件、富里鄉1件、瑞穗鄉1件、玉里鎮2件）、台東4件（鹿野鄉2件、關山鎮1件）、台東市1件。

陳瑩補充，針對地震災區的部分，玉里鎮的春日部落、馬太林部落、觀音部落、高寮部落、洛河谷部落、下德武部落、苓雅仔部落，以及卓溪鄉的清水部落、卓樂部落等，共9個部落的自來水延管申請案，待完成前置作業後，同樣納入該計畫模式辦理。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
首波1.4萬人「6000元入帳」！　爺奶刷存摺大笑
高雄女遭持刀追砍！　倒地慘遭狂捅喪命
台南「40年老味道」要盤讓！　老闆：真的累了
快訊／波多黎各5比2淘汰多明尼加！　8強交鋒墨西哥
父罰母子「街頭下詭舉雙手」　里長曝家庭狀況：至少已3次
坦言二膽兵離營因「財務問題」！　陳玉珍：家屬下周一赴陸探視
快訊／選策會名單惹議！　侯友宜重批「黑金不能復辟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭正亮爆台宏外交生變是衝著「這件事」　預言巴拉圭也岌岌可危

國民黨選策會納傅崐萁、李全教　民進黨諷：違法亂紀金權賄報

侯友宜批選策會「黑金復辟」　朱立倫曝已通話：檢討但名單不影響

做事霸氣又細緻！　劉和然親揭侯友宜特質：他是很好的國家領導人

有退伍軍人擬赴陸參加黃埔校慶　馮世寬：不聽沒關係！我又不是孔子

林飛帆投書外媒：國民黨「疑美論」呼應中國官媒　將危害區域安全

侯友宜、藍小雞罵選策會「黑金復辟」　陳玉珍緩頰：他們最了解地方

陳瑩爭取部落用水正義　花東自來水延管補助1.4億元

這些人何許人也？　他列國民黨選策會「黃金陣容」過往事蹟

陳兵在大陸恐出賣情資？　馮世寬：他懂什麼？我去都沒人來問

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

郭正亮爆台宏外交生變是衝著「這件事」　預言巴拉圭也岌岌可危

國民黨選策會納傅崐萁、李全教　民進黨諷：違法亂紀金權賄報

侯友宜批選策會「黑金復辟」　朱立倫曝已通話：檢討但名單不影響

做事霸氣又細緻！　劉和然親揭侯友宜特質：他是很好的國家領導人

有退伍軍人擬赴陸參加黃埔校慶　馮世寬：不聽沒關係！我又不是孔子

林飛帆投書外媒：國民黨「疑美論」呼應中國官媒　將危害區域安全

侯友宜、藍小雞罵選策會「黑金復辟」　陳玉珍緩頰：他們最了解地方

陳瑩爭取部落用水正義　花東自來水延管補助1.4億元

這些人何許人也？　他列國民黨選策會「黃金陣容」過往事蹟

陳兵在大陸恐出賣情資？　馮世寬：他懂什麼？我去都沒人來問

製造業太慘！7302人放無薪假　再創新高

高鐵採購新車「買貴了？」　交通部否認：以物價變化來看是合理價

波多黎各慶祝晉級變悲劇　終結者受傷坐輪椅離場

3男約唱歌見警狂逃40kms　「無照駕駛」罰單1變7...還要吃官司

兒被擄走父急報警　他竟是詐團成員！和22歲辣女雙雙被收押

習近平：世界不需要新冷戰　打民主旗號挑動分裂不得人心

美MQ-9無人機「擦身掠過」俄軍戰機　空中第一視角疑曝光

基捷經費暴增3倍！謝國樑不買帳　交通部拋1構想「淨收益42億」

郭正亮爆台宏外交生變是衝著「這件事」　預言巴拉圭也岌岌可危

床頭牆靠近廁所！妹子半夜痛醒...驚見10cm蜈蚣嚇哭：4天被咬3次

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

二膽兵全掌握！島上僅40人　他曝「1條件換不回台」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

4種方式領6000元！　財政部明將公布登記時間、網址

「毀台」洩美國真心話　張忠謀去年1句話有玄機

普發6000元登記時間今公布　5發錢管道曝光

母子街頭被罰下跪舉手　北市出手了

盧秀燕曝張育成小秘密！見他手掌超心疼

二膽兵向陸表示「不想回台」　陳父將赴陸探望

最新民調／賴清德單挑、三腳督都贏　對決「一人」支持度飆到五成

預言二膽上兵最後下場　沈富雄：老共非常享受

明公布普發現金管道　鄭文燦曝「這些點」可以領

台帛邦交穩固　原因和這「支援」有關

郭台銘被藍白拒於門外　宣明智冷回這句話

更多熱門

相關新聞

侯友宜剛當選馬上選總統　5成4民眾不挺

侯友宜剛當選馬上選總統　5成4民眾不挺

被視為藍營最強諸侯的新北市長侯友宜，是否將代表國民黨問鼎2024總統大位，備受各方關注。台灣民意基金會16日公布最新民調，結果顯示，對於侯友宜參選的正當性，有高達5成4的民眾認為他不該剛選完新北市長，又馬上投入總統選舉，僅3成3不同意此說法；且在政黨傾向方面，除了國民黨支持者外，其他主要政黨支持者及中間選民，都不同意侯友宜選總統。

高嘉瑜在美「腳腫麵龜」報平安　恐要4周才能完全康復

高嘉瑜在美「腳腫麵龜」報平安　恐要4周才能完全康復

清晨規模3.2地震　最大震度3級

清晨規模3.2地震　最大震度3級

明公布普發現金管道　鄭文燦曝「這些點」可以領

明公布普發現金管道　鄭文燦曝「這些點」可以領

白宮前顧問澄清「美毀台積電」假消息　民進黨：勿信謠言疑美論

白宮前顧問澄清「美毀台積電」假消息　民進黨：勿信謠言疑美論

關鍵字：

陳瑩民進黨地震經濟部行政院

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

二膽兵全掌握！島上僅40人　他曝「1條件換不回台」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

父母過世　2孩斗內花光死亡賠償金

新北短裙妹遭性侵「男友在旁邊」含淚：救我

被女友嫌小！28歲男「愛愛一次要休7天」　醫教1招變大了

把「普發6000元」放大又享加碼！　銀行業：登記入帳＋非現金支付

即／瑞信股價「狂瀉30%」創新低

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面