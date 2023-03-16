利潤不到1%　高鐵「最強保安」恐成追憶

圖、文／CTWANT

台灣高鐵以乾淨、安全聞名世界，2020年更大動作宣告引進具特勤或武術背景的菁英人員上車當車安保全，被封為「最強保全團隊」，如今車安保全3年合約即將到期，在基本工資不斷調整下，合約總金額卻並未隨之增長，眾保全公司眼見利潤不到1%，紛紛卻步，導致高鐵車安保全2度流標，也對乘客安全造成隱憂。

▲高鐵為維護乘客安全，2020年開始引進車安保全，選用具特勤或武術背景的菁英人員上車，被網友封為「車上最強團隊」。（圖／CTWANT提供，下同）

車安保全是於2020年5月引進，當時社會還沉浸在2019年鐵路警察在自強號列車上遭乘客持水果刀刺死的悲傷中，加上2014年的鄭捷隨機殺人案也讓大眾心有餘悸，高鐵公司為提升列車及車站防護機制，聘請特勤或武術背景的菁英人員上車，並配備甩棍、防刺擋板等武器，好在各種情況下第一時間保護旅客、爭取避難時間。

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▲台灣高鐵以方便安全聞名世界，每月乘客數高達數百萬人次，如今卻因招標金額太低導致車安保全兩度流標。

而高鐵公司對車安保全的要求極為嚴格，大多數人員具備軍警、特勤的職務工作經驗，或擁有跆拳、空手道、柔道、搏擊等武術段位證照，還得通過炸彈辨識、可疑包裹辨認、逮捕現行犯和心肺復甦術等各種訓練後才能上哨，每個月薪水5萬元起跳，被網友封為「列車最強保全團隊」，如今此隊伍卻可能成為追憶。

不具名的知情人員指出，高鐵車安保全採3年一約，2020年的合約總金額約為1.1億元，將於今年5月約滿到期，高鐵公司在年初便開始積極邀請各大保全公司投標，業界龍頭們原躍躍欲試，期望能有機會能為大眾服務，拿到投標須知才發現高鐵無視物價飛騰的大環境，標案總金額並未隨之調整，保全公司們評估後認為「實難勝任」而紛紛退場。

「我錢放在銀行定存利息都有1.2%，高鐵的標案卻賺不到1%，誰願意來啊？」該名人員表示，近年基本工資數度調整，員工勞動成本也「一年一變」，3年前和3年後預計調漲近30%，疫情更對大環境影響甚鉅，高鐵公司的思維和酬勞卻仍停留在2020年，業界試圖與高鐵公司溝通，對方的傲慢態度更讓人不敢領教。

「高鐵的意思是，我們列車給你做就已經是活招牌了，怎麼還好意思來講獲利？」該名人員提到，台灣高鐵自恃為國內交通龍頭，對業界總有種「施恩」意味，認為高鐵能成為得標保全公司的行動廣告，希望業者對利潤「不要計較」，這也導致車安保全標案二度流標，至今仍未找到下一個「接案俠」。

該人員表示，高鐵如今態度強硬，流標兩次後仍不願提升總金額，目前懇求現任的天鷹保全展延半年以避免「開天窗」，但業界對此情況並不樂觀，認為高鐵身為「最快獲利」的百大企業之一，開出的標案金額卻是在逼投標商「虧錢或違法」，希望高鐵公司能以大眾安全為優先考量，開出合理的金額才能請來優秀菁英保護乘客。

▲立法委員洪孟楷呼籲高鐵應試算出適當費用，讓各家優良廠商來競爭，避免劣幣驅逐良幣的情況發生。

「出得起香蕉只請得起猴子，合理價格才能提供好的服務給大眾。」立法委員洪孟楷表示，羊毛出在羊身上，低於常理的價格恐只會吸引次級廠商，最終導致劣幣驅逐良幣，呼籲高鐵應試算出適當費用，讓各家優良廠商來競爭，才能真正保證優良的服務品質。

高鐵公司回覆表示，此案仍在採購程序中，為維護投標廠商之公平性，不便就預算金額多作說明，也強調高鐵列車保全值勤一切正常。

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