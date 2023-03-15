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韓日關係破冰　前韓陸軍司令：安保需要日本是現實

▲▼隨著日韓關係解套，尹錫悅可能於3月中訪日、4月訪美，先後會晤岸田文雄與拜登。（圖／達志影像／newscom）

 ▲前南韓陸軍特戰司令部司令官全仁釩認為，美日韓之間還是存在安保合作的現實。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

南韓總統尹錫悅16日將與日本首相岸田文雄舉行峰會，外界看好可能為凍結已久的韓日關係與經濟、安保合作破冰，前南韓陸軍司令全仁釩指出，朝鮮半島有事時不可能獨立進行作戰，在安保上需要日本是現實，反之亦然。

前南韓陸軍特戰司令部司令官全仁釩今天受邀與駐韓外媒記者舉行座談時，就韓日安保合作議題做上述表示。

他坦言，朝鮮半島有事時，「沒有日本支持，我們無法進行任何軍事作戰」，反之亦然，「日韓合作才能創造兩國安保的最大利益」，「這無關我喜不喜歡日本，重點是我需要日本，日韓在安保上需要對方是現實」。

就南韓與日本建立像韓美一般的同盟關係，全仁釩認為還有很長的路要走，「我認為尹錫悅政府已經展現很強的決心，現在就是要看日本跟美國的反應」，他指出，日本與美國可能還沒認知到尹錫悅政府現在承擔了多少壓力，「他們應該要了解，現在有6成以上韓國（南韓）人並不認同政府的決定」。

尹錫悅政府上週宣布導致近年韓日關係惡化的二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償解方，將由南韓行政安全部轄下日治強制動員受害者支援財團，利用受惠於韓日請求權協會的韓企捐款支付賠償，但不僅引起受害勞工及家屬反彈，民調顯示，約6成南韓民眾反對這項解決方案，48%更表示「強烈反對」，尹錫悅民調支持率也因此下滑。

但雖國內反對聲浪高，尹錫悅政府在公布徵用工賠償解方，仍為16日將進行的韓日峰會帶來高度期待，因徵用工問題衍生的日本對韓出口管制措施、「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）等問題都可能取得相當進展。

全仁釩指出，軍事情報機密保護協定是就軍事情報交換，約定得到資訊方必須協助防衛的國際約定機制，雙邊也因此產生信賴關係，但這段時間以來，韓日之間的信賴關係因GSOMIA的不確定性破裂，「我覺得相當遺憾」，希望藉這次機會恢復正常化。

日本在2019年就3項半導體關鍵電子材料輸出南韓實施嚴格限制，並將韓國移出貿易優惠白名單，韓方隨後也將日本移出白名單，並一度揚言終止GSOMIA，目前仍處於隨時可能終止的不穩定狀況。

尹錫悅今天在對路透社等國際媒體的書面訪問中提到，北韓核武及飛彈威脅提升，全球供應鏈中斷，日本與南韓沒有本錢再糾結歷史問題，必須進一步加強安全合作，以威嚇北韓，預期將藉這次訪日恢復雙邊信任，使GSOMIA正常化。

全仁釩提到，有些意見認為與日本共享情資並不會增加實質利益，「這並不是事實」，他指出，韓美同盟對北韓飛彈的追蹤能力可能是98%或99%，「但永遠不可能達到100%」，「對我而言，那1%代表的含義相當巨大」，強調「情報資產越多越好」，若日本加入與南韓的合作，將會是很大的幫助。

對於即時飛彈情報共享的韓日合作方案，他表示，若韓日合作真的可以做到全自動化，不必人為介入，偵測到現象就能發出資訊，將會是一大進展，「北韓飛彈可以在3分鐘內打中南韓境內目標，即使只提前10秒發出警示，對我們來說很重要，對日本而言也是」。

韓日目前面臨的最大共同威脅無疑是持續發動武力挑釁的北韓，全仁釩分析，要發生戰爭並不容易，「但任何時候都可能發生偶發性衝突」，他認為北韓對自身軍事能力有一定程度的自信，總有一天會為博取關注採取更強烈行動。

就記者詢問韓方是否可能在台灣有事時派兵支援，全仁釩強調，南韓軍方主要任務是維持朝鮮半島的和平穩定，「駐韓美軍也是如此」，不太可能在第一時間馬上派兵，但可能提供運送傷者、物資配送等人道支援；此外也要看台灣有事的規模，若戰事擴大影響區域安全，南韓軍方勢必須出兵協助盟友美國。

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