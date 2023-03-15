明公布普發現金6000元管道　鄭文燦曝「這些點」可以領

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院副院長鄭文燦15日晚間受訪說，有立委們希望多宣導領取普發現金6000元的方式，原則上除了四大超商的ATM以外，還有8個公營行庫、以及部份民營銀行的ATM可以領取，此外，行政部門也會宣導，讓民眾透過網路登記領取，減少不必要的往返及行政成本。

立法院長游錫堃明天下午將召集朝野協商攸關普發現金6000元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」；財政部預計上午先於行政院會報告「全民共享普發現金規畫」，並對外說明普發現金的領取管道，包含登記入帳、ATM領現、郵局等。

鄭文燦今天晚間出席行政院長陳建仁與民進黨立委的餐敘，媒體會後關注普發現金6000元進度，鄭文燦轉述，今天晚間很多立委們都提出，希望能多宣導5種領取方式，包括400多萬人直接入帳，預估超過6成民眾會選擇網路登記撥款，另有ATM、郵局領現，還有偏遠原鄉部分已造冊發現金方式。

鄭文燦表示，立委們希望能多宣導，讓民眾知道哪一種比較方便，因為並非每個ATM都能領取，要做標籤，讓民眾知道哪些可以領，原則上四大超商的ATM以外，還有8個公營行庫、以及部份民營銀行的ATM可以領取；至於網路登記的部分，行政部門會宣導，讓民眾方便透過網路登記來領取，減少不必要的往返及行政申請成本。

此外，針對外界擔心普發現金後，可能出現簡訊或電話詐騙案件，鄭文燦說，除了反詐騙的宣導，警政署也會針對這段時間的簡訊、電話詐騙，擴大過濾查核，追蹤發話源，這部分都要做好準備。

鄭文燦說，目前系統開發的部分已準備好，進行了一些基本測試，也將會進行壓力測試模擬，希望能以「ready（準備好）」的狀態，處理好發放現金的準備工作。