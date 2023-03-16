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網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

▲▼新鈔,全民普發現金,稅收超徵全民共享發放特別條例草案,現金,6000元紅包,紅包,假鈔,偽鈔,玩具鈔票,詐騙,過年。（圖／記者邱顯燁攝）

記者陳家祥／台北報導

財政部16日赴行政院會報告「全民共享普發現金報告」，依據「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條第10款規定，辦理全民普發現金、共享經濟成果。在財政部與各部會通力合作下，相關作業大致完竣，將於112年3月22日起陸續啟動相關作業，預登記作業22日上午即可上網登記，網址為「6000.gov.tw」。

財政部指出，原則於今年10月31日前符合發放資格者（須俟特別預算三讀經總統公布生效確定），每人均可領取6000元，本次普發現金發放資格包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等，共5類。

另外，為了讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，財政部也宣布，今年底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象，可在明年1月到郵局臨櫃請領。

根據規劃，規劃發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取，但發放時間都要視《中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算》完成法定程序後，再辦理撥付。

首先，今年3月22日先開放「登記入帳」預登記，後續陸續開放「ATM領現」及「郵局領現」作業，另「直接入帳」及「造冊發放」方式，將由政府協助辦理。

預計今年3月20日至25日開始進行偏鄉地區（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及臺東縣金峰鄉）造冊，民眾得到當地派出所登記。財政部表示，領取方式多元且時間充裕，民眾可選擇適合自己的方式領取。

▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供，下同，點圖放大）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

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